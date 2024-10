Agente livre do Fantasy Football Semana 8 – Jauan Jennings relevante novamente?

A NFL é uma liga do “próximo homem” e, por extensão, a sua liga de futebol fantasia também o é. Não importa quão bem tenha sido o seu draft, são os movimentos que você faz à medida que a temporada se desenrola que decidirão se você está indo para os playoffs ou planejando a próxima temporada. Todas as semanas, ajudaremos você a identificar os jogadores disponíveis em mais de 50% das ligas da ESPN cujo valor melhorou e devem ser adicionados ao seu elenco como titulares ou como reservas inteligentes para o seu banco.

Houve uma série de lesões sofridas durante a semana 7. Do ponto de vista da fantasia, o mais impactante pode ser Brandon Aiyuk, do 49ers, que a equipe teme ter rompido o ligamento cruzado anterior no domingo contra o Chiefs. Na temporada passada, Aiyuk terminou com 75 recepções, 1.342 jardas e sete touchdowns, classificando-se como o WR14 do fantasy. Ele tem lutado nesta temporada, no entanto, com apenas 25 recepções para 374 jardas e nenhum touchdown. Aiyuk conseguiu pontos de fantasia de dois dígitos em apenas um jogo.

Se os medos da equipe se concretizarem, Jauan Jennings (escalado em 45,6% das ligas ESPN) ajudará a preencher a lacuna de Aiyuk para os 49ers, e sua porcentagem no elenco deverá aumentar significativamente. Jennings mostrou seu potencial na Semana 3 contra os Rams, quando marcou 46,5 pontos no Fantasy contra os Rams. Fique de olho Ricky Pearsall (5,5%) em ligas mais profundas. Ele assumirá um papel maior no ataque dos 49ers daqui para frente.

Agora, vamos mergulhar na isenção desta semana, começando com um grupo de wide receivers que podem ajudá-lo.

Amplo receptor

jogar 1:13 Field Yates chama Romeo Doubs de peça valiosa Field Yates analisa a perspectiva de fantasia de Romeo Doubs para o resto da temporada.

Keon Coleman, Buffalo Bills (44,4% escalado): Os gerentes de fantasia podem se surpreender ao saber que Coleman é o maior beneficiário da aquisição da Amari Cooper pelos Bills. O novato não enfrentará a pressão de ser o alvo número 1 de Josh Allen, o que pode levar a confrontos de cornerback mais favoráveis. Além disso, ele se beneficia por ser orientado por Cooper. Coleman viu sete alvos e terminou com 16,5 pontos de fantasia contra os Titãs no domingo. Suas 125 jardas de recepção foram as maiores de um novato do Bills desde Sammy Watkins na semana 14 de 2014. Coleman é uma opção flexível sólida em ligas mais profundas contra os Seahawks na semana 8.

Romeo Doubs, Green Bay Packers (37,0%): Doubs liderou os Packers em alvos (10), recepções (8) e jardas recebidas (94) no domingo contra os Texans. Ele agora marcou 17 ou mais pontos de fantasia em jogos consecutivos. Green Bay enfrenta os Jaguars na Semana 8 e os Leões na Semana 9. Ambas as defesas estão entre as cinco primeiras em pontos de fantasia permitidos aos wide receivers. É um ótimo momento para buscá-lo, pois as semanas de despedida começam a se acumular.

Jalen Tolbert, Dallas Cowboys (26,8%): Os Cowboys tiveram um adeus na semana 7, mas não se esqueça de Tolbert. Com Brandin Cooks no IR, Tolbert é agora o receptor número 2. Ele viu 15 alvos nos últimos dois jogos. Além disso, de acordo com a matriz de força de cronograma do meu colega Mike Clay, os Cowboys têm um dos cronogramas de WR mais fáceis para o resto da temporada.

Golpes rápidos

JuJu Smith-Schuster, chefes de Kansas City (46,6%): Esta é uma jogada reservada para as próximas semanas de folga aqui, já que Smith-Schuster deixou o jogo de domingo contra os Niners mais cedo, depois de agravar uma lesão no tendão da coxa que sofreu durante o treino alguns dias antes. Ele já foi descartado para o jogo desta semana contra os Raiders, então você precisa ter paciência ao aguardar seu retorno. Com Rashee Rice fora desta temporada, os Chiefs realmente precisam dele.

Troy Franklin, Denver Broncos (0,7%): O papel de Franklin no ataque dos Broncos está crescendo. Nas últimas duas semanas, ele liderou a equipe em alvos (9) e recepções (7). Ele marcou pelo menos 10 pontos de fantasia em jogos consecutivos, seus snaps estão aumentando e ele está construindo um ótimo relacionamento com Nix. Ele é uma adição sólida para ligas mais profundas.

Cedric Tillman, Cleveland Browns (0,3%): Com Amari Cooper negociado com os Bills, o papel de Tillman no ataque dos Browns aumentou significativamente. Ele liderou o time com 12 alvos e correu quase tantas rotas quanto Jerry Jeudy e David Njoku no domingo contra o Bengals. Tillman terminou com 18,1 pontos de fantasia, tornando-o uma opção sólida em ligas mais profundas. Os Browns enfrentam um vulnerável secundário dos Ravens na semana 8, então vale a pena considerá-lo.

Quarterback

jogar 1:32 O jogo de estreia de Russell Wilson é algo ou nada? Daniel Dopp, Field Yates e Stephania Bell reagem ao jogo impressionante de Russell Wilson contra os Jets.

Sam Darnold, Minnesota Vikings (45,3%): Darnold conseguiu 16,2 pontos de fantasia contra os Leões na Semana 7, mas marcou pelo menos 20 pontos em cada jogo durante as Semanas 2 a 4. Ele tem fortes criadores de jogo como Justin Jefferson, Jordan Addison e TJ Hockenson, que devem retornar em breve de uma lesão no joelho. Das semanas 8 a 10, Darnold enfrenta os Rams, Colts e Jaguars – cada um dos quais está entre os 12 primeiros em pontos de fantasia por jogo permitidos aos zagueiros. Se você precisa de um QB, não ignore Darnold.

Bo Nix, Denver Broncos (16,1%): Nix não está se iluminando como seus colegas novatos Jayden Daniels ou Caleb Williams, mas ele tem sido discretamente consistente. Ele marcou pelo menos 19 pontos de fantasia em três de seus últimos cinco jogos e correu 47 jardas ou mais três vezes nesse período, adicionando dois TDs corridos. Com confronto favorável na Semana 8 contra os Panteras, Nix oferece um piso seguro, principalmente nos formatos superflex.

Drake Maye, Patriotas da Nova Inglaterra (13,3%): Maye é um quarterback novato em ascensão. Ele é o primeiro quarterback em cinco temporadas a lançar mais de 200 jardas e dois touchdowns em suas duas primeiras partidas. Ele também marcou pelo menos 19 pontos no Fantasy em jogos consecutivos. Isso o torna uma opção sólida como seu QB2 em formatos superflex. Maye enfrentará uma defesa dos Jets na Semana 8 que permitiu apenas 24,8 pontos de fantasia para o quarterback do Steelers, Russell Wilson, na noite de domingo.

Russel Wilson, Pittsburgh Steelers (5,2%): É apenas um jogo, mas o ataque dos Steelers parecia mais equilibrado e eficaz com Wilson no centro. Pittsburgh normalmente depende de seu jogo de corrida, mas Wilson estabeleceu uma forte conexão com George Pickens, terminando com 24,8 pontos de fantasia. Ele provavelmente continuará sendo titular contra os Giants na Semana 8 devido a esse desempenho e é uma opção sólida para dirigentes em formatos superflex.

Golpes rápidos

Tua Tagovailoa, Miami Dolphins (26,5%): O ataque dos Dolphins tem lutado muito sem Tagovailoa. Adam Schefter, da ESPN, relata que deve retomar os treinos esta semana pela primeira vez desde que sofreu uma concussão na semana 2 contra o Bills. A esperança é que ele esteja pronto para jogar no domingo contra os Cardinals.

Jameis Winston, Cleveland Browns (0,4%): Winston começou o dia como QB de emergência, mas tudo mudou quando Deshaun Watson sofreu uma lesão no tendão de Aquiles no final da temporada. Ele foi substituído por Dorian Thompson-Robinson, que sofreu uma lesão no dedo, levando Winston a intervir. A última vez que Winston começou foi com o Saints em 2022, quando teve uma média de 286 jardas de passe por jogo em três partidas. Fique de olho em qual sinal chama a guia Browns como titular nos próximos dias, mas Winston é facilmente a opção mais viável para a fantasia.

Correndo de volta

jogar 1:42 O que fazer com o backfield dos Giants Daniel Dopp, Stephania Bell e Field Yates analisam a incerteza do backfield dos Giants entre Devin Singletary e Tyrone Tracy Jr.

Tyrone Tracy Jr., New York Giants (47,5%): Tracy teve um jogo tranquilo no domingo contra os Eagles, terminando com apenas nove toques e 6,2 pontos de fantasia. É uma grande queda em relação aos 23 toques e 22,7 pontos que ele marcou contra o Bengals na semana passada. Mas o contexto é importante. Os Giants estavam jogando por trás, levando a apenas 18 tentativas de corrida no total. Apesar disso, Tracy liderou em snaps e rotas atropeladas por Devin Singletary. Ele deve ser escalado para todas as ligas enquanto os Giants tentam se recuperar contra os Steelers na Semana 8.

Jaylen Warren, Pittsburgh Steelers (45,1%): Warren viu quase tantos snaps quanto Najee Harris na noite de domingo contra os Jets, terminando com 14 toques em comparação com nove na semana anterior contra os Raiders. À medida que Warren se afasta da lesão no joelho, sua carga de trabalho pode continuar a crescer. Ele e Harris funcionarão como um comitê por enquanto. No entanto, se Harris perder tempo, Warren pode ser o vencedor da liga no ataque do Steelers, que ocupa o segundo lugar em tentativas de corrida por jogo. Ele está no radar flexível contra os Giants na semana 8.

Alexander Mattison, Las Vegas Raiders (42,5%): Mattison assumiu a posição de primeira opção na defesa dos Raiders, ultrapassando Zamir White. Ele liderou o time em snaps, rotas e toques no domingo contra o Rams. Nos últimos três jogos, Mattison teve uma média de quase 21 toques, marcando 10 ou mais pontos de fantasia em cada um desses jogos, incluindo dois com pelo menos 15 pontos. Apesar do ataque dos Raiders ficar em 25º lugar no total de jardas e 26º em pontos marcados por jogo, um running back como Mattison, com seu volume de toques, merece um lugar em escalações mais fantasiosas.

Ray Davis, Buffalo Bills (14,7%): Se você tem James Cook em seu time de fantasia, Davis precisa estar no seu banco. Na Semana 6, quando Cook estava inativo contra os Jets, Davis avançou com 23 toques e 18,2 pontos de fantasia. Avançando para domingo: os Bills tinham uma grande vantagem sobre os Titãs, e Davis transformou apenas seis toques em 11,7 pontos de fantasia. Se Cook errar a qualquer momento, Davis pode facilmente preencher essa lacuna. Ele é um novato que deveria estar escalado em mais ligas da ESPN.

Golpes rápidos

Tyler Goodson, Indianápolis Colts (9,0%): Goodson teve oito ou mais toques e nove ou mais pontos de fantasia em três semanas consecutivas. Ele continuará a ser uma opção flexível viável em ligas mais profundas até o retorno de Jonathan Taylor.

Final apertado

Hunter Henry, Patriotas da Nova Inglaterra (27,3%): Henry é um rosto familiar nesta coluna, mas entendo por que alguns gerentes de fantasia hesitam em confiar nele devido ao ataque inconsistente dos Patriots. No entanto, com Maye como centro, o ataque da Nova Inglaterra melhorou nas últimas duas semanas. Henry viu cinco ou mais alvos e marcou pelo menos 13 pontos de fantasia em jogos consecutivos. Ele lidera a equipe em rotas e alvos, o que o torna uma peça fundamental no jogo de passes. Você pode vê-lo com segurança como um TE1 de baixo custo esta semana contra uma defesa do Seahawks que luta contra os tight ends.

Noah Fant, Seattle Seahawks (7,7%): Fant permaneceu produtivo, mesmo com a rotação restrita dos Seahawks. Ele lidera o grupo em rotas percorridas e alvos. Fant também marcou quatro ou mais alvos em jogos consecutivos e marcou mais de 10 pontos de fantasia em cada um. Se você precisa de um tight end, não o ignore. Os Seahawks estão em nono lugar em jogadas por jogo, dando-lhe amplas oportunidades de acumular alvos. Fant enfrenta uma defesa do Bills que permite o décimo maior número de recepções para tight ends. Ele está firmemente no radar do TE2.

Jonnu Smith, Miami Dolphins (1,7%): Smith tem sido um ponto positivo no ataque dos Dolphins. Nos últimos dois jogos, ele acumulou 15 alvos e 33,7 pontos de fantasia. O que acontecerá quando Tua Tagovailoa retornar é incerto, mas com o quão desolador é o cenário, Smith está firmemente no radar do TE1.