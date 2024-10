Agricultor morre após passar mal em fila de votação em Craíbas

Agricultor morre após passar mal em fila para votar em Craíbas. Reprodução/TV Gazeta

Um agricultor de 44 anos morreu, na manhã deste domingo (6), na cidade de Craíbas, região Agreste, após passar mal na fila onde aguardava para votar na Escola Nossa Senhora da Conceição, durante a eleição municipal.

Segundo a assessoria do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), José Carlos Rodrigues aguardava na fila antes da abertura dos portões, quando passou mal. O óbito, no entanto, não ocorreu no local de votação.

José Carlos foi socorrido até o hospital da cidade, mas já chegou sem vida na unidade de saúde. Ainda não há informações sobre a causa da morte.