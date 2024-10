Ai! Aaron Rodgers criticado pelo ex-QB como um impostor que carece de liderança como Brady e Manning

Ryan Clark não está se contendo quando se trata de Aaron Rodgers. O ex-segurança da NFL mirou no quarterback do New York Jets, chamando-o de “bagre” e sugerindo que ele tem sido exagerado há anos. De acordo com Clark, as pessoas há muito veem Rodgers como um quarterback de primeira linha, colocando-o na mesma conversa que lendas como Tom Brady e Peyton Manning. Mas na opinião de Clark, essa comparação não se sustenta.

O ponto principal de Clark? Rodgers pode ter todas as habilidades físicas, mas está faltando algo crucial: liderança. “Aaron Rodgers tem todas as ferramentas físicas para ter sido o melhor quarterback que já jogou este jogo“, disse Clark, mas acrescentou:”Há algo que falta em seu DNA intangível que o torna desprovido de grande liderança.” As críticas de Clark são profundas, sugerindo que Rodgers não tem a capacidade de inspirar e elevar uma equipe como Brady e Manning fizeram.

Aaron Rodgers tem um problema com o New York Jets

Para Clark, a principal diferença entre Rodgers e os outros grandes nomes não é o talento, é o que acontece fora do campo, no vestiárioe com o moral da equipe. Ele destacou como Brady e Manning não apenas venceram jogos-eles transformaram organizações inteiras.

“O espírito, a reverência, a atenção aos detalhes, o respeito dessas organizações foram imediatamente ampliados pela adição desses dois zagueiros”, disse Clark. Isso, aos seus olhos, não aconteceu com Rodgers e os Jets.

Clark critica Rodgers como um QB ‘bagre’

Rodgers, quatro vezes MVP e campeão do Super Bowl, fez uma mudança de destaque do Green Bay Packers para os Jets. As expectativas eram altíssimas, mas o início difícil da equipe e a recente demissão do técnico Robert Saleh não ajudaram em nada. De acordo com Clark, as pessoas pensavam que sabiam quem era Rodgers, mas ele acredita que tudo foi uma “fantasia”. Ele chegou ao ponto de dizer: “O Aaron Rodgers que mencionamos (junto) com os nomes Tom Brady e Peyton Manning era um bagre.”

O argumento de Clark é que, embora Rodgers tenha o braço, as estatísticas e os elogios, ele não trouxe a mesma liderança revolucionária que Brady e Manning entregaram quando trocaram de time. Manning levou os Broncos à glória do Super Bowl depois de deixar os Coltse Brady venceu mais um campeonato com os Buccaneers. Rodgers, no entanto, não foi capaz de recriar essa magia com os Jets.

Na opinião de Clark, Rodgers tem potencial para ser um dos maiores, mas sem as qualidades de liderança intangíveis, ele não chega a estar no mesmo nível de Brady e Manning.