Aidan Hutchinson, do Lions, foi expulso com aparente lesão grave na perna

ARLINGTON, Texas – A estrela do Detroit Lions, Aidan Hutchinson, foi retirado de campo no início do terceiro quarto no domingo, em uma cena assustadora no AT&T Stadium.

Hutchinson machucou a perna esquerda em uma jogada em que demitiu o quarterback do Dallas Cowboys, Dak Prescott. A perna de Hutchinson pareceu quebrar acima do tornozelo quando colidiu com a perna esquerda do companheiro de equipe Alim McNeill enquanto Hutchinson puxava Prescott para baixo.

A perna de Hutchinson foi engessada enquanto ele era colocado no carrinho.

O lado defensivo do Lions, Aidan Hutchinson, foi retirado de campo no domingo depois de sofrer uma aparente lesão grave na perna contra os Cowboys. Sam Hodde/Getty Images

Membros dos Leões e Cowboys rapidamente se reuniram em torno de Hutchinson enquanto os médicos da equipe corriam para seu lado. Ele terminou o jogo com três tackles contra o Dallas, incluindo o sack.

Hutchinson, a segunda escolha do draft de 2022 da NFL, foi rapidamente descartado devido a uma lesão na perna.

Seus 7,5 sacks nesta temporada são os maiores em cinco jogos de um jogador do Lions desde 1983 (William Gay), de acordo com a ESPN Research. Entrando na Semana 6, Hutchinson liderou a NFL em sacks, pressões e taxa de vitórias em passes rápidos, embora os Leões estivessem saindo de sua semana de folga.

A Associated Press contribuiu para este relatório.