Aidan Hutchinson espera se recuperar totalmente após uma terrível lesão na perna

Aidan Hutchinson sofreu uma lesão horrível durante a derrota dos Lions por 47-9 sobre os Cowboys no domingo… mas há boas notícias – espera-se que o star pass rusher se recupere totalmente!

A equipe divulgou um declaração Segunda de manhã … dizendo que o ex-número dois da escolha geral de 24 anos “foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida para reparar uma fratura de tíbia e fíbula no Baylor White Medical Center em Irving, Texas, na noite passada”.

Depois de receber um gesso aplicado em sua perna e pouco antes de ser transportado, jogadores de ambos os lados mostraram algum amor ao Pro Bowler, com o quarterback do Lions Jared Goff e treinador principal Daniel Campbell parecendo visivelmente emocionados enquanto observavam Hutchinson sendo levado para o vestiário.

Antes de serem retirados, jogadores de ambas as equipes vieram mostrar um pouco de amor a Aidan Hutchinson 🙏 pic.twitter.com/P5Ne4SI8iQ

O veterano do terceiro ano de Michigan estava se esforçando para ser o jogador defensivo do ano da NFL… tendo acumulado 19 tackles com 7,5 sacks e um fumble forçado antes da lesão.