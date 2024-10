AJ McLean lembra de ter trabalhado com ‘querido’ Liam Payne este ano

O membro dos Backstreet Boys falou sobre o falecimento da falecida estrela do One Direction no LAX, onde ele compartilhou como ele e Liam se tornaram amigos enquanto trabalhavam em “Building the Band”, uma série de competição musical onde os cantores têm a chance de construir o próximo grande grupo pop.

Como o TMZ relatou anteriormente, Liam caiu para a morte de uma varanda do terceiro andar do Hotel CasaSur Palermo em Buenos Aires, Argentina, quarta-feira. A cantora esteve no país sul-americano para apoie o show do Niall na Movistar Arena no início do mês… em última análise, estendendo sua viagem para passar mais tempo na capital argentina.