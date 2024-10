Al Pacino diz que quase foi demitido de ‘O Poderoso Chefão’ durante as filmagens

O papel acabou rendendo a Al uma indicação ao Oscar, então é incrível pensar que o estúdio inicialmente queria Ryan O’Neal , Robert Redford ou Warren Beatty em vez de. E, mesmo depois do diretor Francisco Ford Coppola defendeu Pacino para o show, a jornada para provar que os pessimistas estavam errados foi muito difícil.

Francis até lhe mostrou imagens de sua atuação, e Al reconheceu que não estava matando, apesar de admitir que estava subestimando Michael deliberadamente porque queria explorar a jornada e o potencial do personagem.

Felizmente, Francisco ainda estava de costas para Al, e ele acelerou as filmagens da icônica cena de filmagem do restaurante para mostrar aos chefes da Paramount do que ele era feito.