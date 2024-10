Alabama, filha de Travis Barker, diz que não tem educação suficiente para votar

Travis Barker A filha de David diz que não tem formação suficiente sobre as questões para votar este ano… e não tem interesse em política para tentar descobrir isso.

Alabama Barker – A filha de 18 anos de TB, com quem ele divide Shanna Moakler – acessou o Instagram Live na quinta-feira para dizer a seus seguidores que não planeja votar nas eleições de novembro.

Basicamente, Alabama diz que não é educada sobre as questões… e, embora tenha algumas opiniões sobre política, ela não sabe o suficiente para se sentir confortável em entrar em uma cabine de votação no próximo mês.

AB diz que é ruim para as pessoas votarem se não souberem em que estão votando… e, embora ela pudesse se educar, ela pergunta qual é o sentido disso se ela “genuinamente” não se importa.

Alabama completou 18 anos em dezembro passado… então, talvez ela se interesse mais por política com o passar do tempo – mas, no momento, é uma abstenção para o jovem de 18 anos.