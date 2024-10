Alabama supera chute lateral mal feito e vence Carolina do Sul

TUSCALOOSA, Alabama – O Alabama foi levado à beira de uma segunda derrota consecutiva na Conferência Sudeste.

Desta vez, a Crimson Tide sobreviveu, mesmo que por pouco.

O número 7 do Alabama (5-1, 2-1) estragou a recuperação de um chute lateral para dar à Carolina do Sul uma última chance, mas Domani Jackson interceptou LaNorris Sellers quando o tempo expirou e o Tide escapou com uma vitória por 27-25.

Foi o terceiro jogo consecutivo do Alabama que chegou ao fim, depois de vencer o então Não. 2 Geórgia por 41-34 uma semana antes de perder por 40-35 para Vanderbilt.

“Mais um jogo em jogo”, disse o técnico do Tide, Kalen DeBoer. “Estamos nos acostumando com isso. Há algumas coisas que podemos fazer para garantir que não cheguemos a esse ponto. Mas sempre falamos sobre encontrar uma maneira de vencer. Por mais que parecesse que estávamos não, nós fizemos.

Faltando 43 segundos para o final, Sellers acertou Nyck Harbor para um touchdown de 31 jardas, mas os Gamecocks (3-2, 1-3) não conseguiram converter em sua tentativa de dois pontos. Eles recuperaram o chute lateral que se seguiu, mas o desespero de Sellers em direção à end zone faltando 13 segundos para o final foi interceptado na linha do gol por Jackson.

“Esperávamos vencer este jogo”, disse o técnico da Carolina do Sul, Shane Beamer. “Ninguém vinha aqui no intervalo dando cambalhotas porque estávamos em um jogo acirrado contra o Alabama. Esperávamos isso, porque temos um bom time de futebol. A vida nesta conferência é muito difícil.”

Jalen Milroe correu para um touchdown de 7 jardas no quarto período e então acertou Germie Bernard para um placar final de 34 jardas para ajudar o Alabama a sobreviver ao susto. Não foi exatamente a vitória de rebote enfática que eles esperavam produzir.

“Não é o ‘W’ que queríamos”, disse o atacante defensivo do Alabama, Tim Smith. “Deveria ter sido muito mais dominante e físico, mas um ‘W’ é um ‘W’, cara.”

Milroe entregou quando necessário em um jogo em que foi interceptado duas vezes e sinalizado por encalhe intencional em um sack na end zone por segurança. Enfrentando o terceiro para o décimo, ele encontrou Bernard no campo sem um defensor em qualquer lugar nas proximidades, faltando 1:54 para o final de uma tentativa de 10 jogadas.

“Havia muitos caminhos e coisas seguras que discutimos naquela jogada e acho que eles foram agressivos ao tentar jogar muitas delas”, disse DeBoer. “Havia um caminho mais profundo e adorei que Jalen tenha visto isso.”

Milroe acertou 16 de 23 passes para 209 jardas com um touchdown e duas pontuações corridas. Sellers acertou 23 de 31 para 238 jardas com dois TDs e a escolha final.

Os Gamecocks entraram no quarto período com vantagem e tiveram a chance de retomá-la. Mas a tentativa de field goal de 51 jardas de Alex Herrera, que teria durado uma carreira longa, foi curta.

Milroe aproveitou um fumble de Sellers com sua corrida para touchdown de 7 jardas faltando 10:42 para o fim, mas o passe de dois pontos falhou, deixando o 20-19.

Foi rebaixado à torcida no final com a defesa em campo, assim como contra Vandy e Georgia.

“Quando falamos sobre equipe, esse é um ótimo exemplo de como encontrar uma maneira, como grupo, de torcer por quem está em campo e de todos concordarem”, disse Milroe.

A vantagem de 14 a 0 do Alabama foi reduzida para dois no final de 1:37 antes do intervalo, em meio a uma série de grandes jogadas da Carolina do Sul e confusões do Tide. Incluía a segurança, reviravoltas de cada equipe e o passe de quarto para 9 de Sellers para um Mazeo Bennett Jr. aberto para uma pontuação de 36 jardas.

“Houve algumas coisas malucas, mas nossos caras continuaram firmes”, disse Beamer.