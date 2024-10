Alec Baldwin de volta ao ‘SNL’ após o caso ‘Rust’, zomba da entrevista com Kamala Harris da Fox News

Alex Baldwin fez um retorno inesperado ao “Saturday Night Live” meses depois que as acusações contra ele foram retiradas no caso “Rust” – e ele abordou Kamala Harris‘entrevista acalorada com Bret Baier.

Baldwin, que costumava jogar Donald Trumpem vez disso jogou contra o Bayern Maya Rodolfo como vice-presidente Harris … recriando as perguntas e respostas da semana passada entre o âncora da Fox News e o candidato presidencial democrata para a abertura fria de sábado à noite.

Foi a primeira aparição de Baldwin no ‘SNL’ desde o caso de homicídio culposo foi subitamente arquivado em julho porque os promotores do caso do tiroteio “Rust” retiveram provas.

A esquete ‘SNL’ começou com o rosto de Baldwin coberto de maquiagem piscando na tela e dando as boas-vindas a Kamala no palco. Maya saiu com sua roupa de Kamala e sentou-se em cadeiras em frente a Baldwin.

Assim que a entrevista real aconteceu, Alec e Maya conversaram um com o outro o tempo todo… começando com a salva de abertura – perguntando ao Veep quantos milhões de assassinos ela permitiu entrar no país através da imigração ilegal.

A piada da peça veio com Bret acusando Kamala de tentar capturar um momento viral, e ela respondeu que ele estava apenas tentando fazê-la dizer “algo ruim”.

Enquanto eles iam e voltavam, Alec diz a Maya que ela fica sexy quando está com raiva. Momento hilário na esquete … mas que NÃO aconteceu na vida real.