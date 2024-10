Alemanha 4-3 Inglaterra (25 de outubro de 2024) Análise do jogo

Em uma revanche da final do Euro 2022, a Alemanha garantiu uma vitória por 4 a 3 sobre a campeã europeia Inglaterra, em um jogo caótico de sete gols diante de 47.167 pessoas em Wembley.

Na última vez que as duas equipas se defrontaram, a Inglaterra derrotou os visitantes por 2-1 e ergueu o seu primeiro grande troféu diante de uma multidão com ingressos esgotados.

No entanto, algumas defesas chocantes da Inglaterra e a má forma na frente do gol criaram mais perguntas do que respostas para a técnica Sarina Wiegman no primeiro amistoso das Lionesses em preparação para defender o título no próximo verão.

“Os 30 minutos são 30 minutos que queremos tentar esquecer”, disse a meio-campista inglesa Georgia Stanway. “Obviamente, tenho certeza que os torcedores gostaram, mas no jogo não foi o melhor para nós.

“Temos que olhar para o panorama geral. É um processo. Este é um passo em frente e sabemos que temos coisas a aprender. Sabemos que temos coisas em que trabalhar e sabemos que temos pendência.”

O novo treinador, Christian Wück, começou a sua era como seleccionador principal da Alemanha com três golos em 30 minutos, colocando a Inglaterra em desvantagem desde o início, continuando a boa forma após a medalha de bronze olímpica em Paris.

A capitã Giulia Gwinn marcou de pênalti aos quatro minutos, depois que a zagueira do Chelsea, Millie Bright, derrubou Linda Dallmann na área. A preparação para o gol expôs fraquezas na linha de defesa de Wiegman, quando a capitã Leah Williamson, fora de forma, perdeu a bola.

Alessia Russo colocou a bola no fundo da rede cinco minutos depois, mas a bandeira foi levantada rapidamente por impedimento.

As Leoas começaram a entrar no jogo, com Russo aproveitando uma chance na trave e Bright cabeceando a centímetros do gol.

A diferença entre as duas equipas foi que a Alemanha conseguiu concretizar as suas oportunidades, o que foi ilustrado quando Klara Bühl derrotou Lucy Bronze, após uma preparação bem trabalhada da equipa, para garantir o terceiro golo no espaço de meia hora.

Mais uma vez, Williamson foi pego fora de posição, deixando Bronze e Bright como defensores solitários contra os atacantes alemães.

“Acho que ainda há muito trabalho a ser feito”, acrescentou Stanway. “Precisamos melhorar defensivamente, precisamos melhorar ofensivamente. Precisamos manter melhor a posse de bola, o que nos permite não estar tanto nos momentos de transição.

Os torcedores ingleses deram um suspiro de alívio quando Stanway, que joga ao lado de muitos membros da seleção alemã no Bayern de Munique, marcou dois gols em três minutos para dar à Inglaterra uma chance de lutar.

Uma revisão de handebol em Gwinn permitiu que Stanway marcasse primeiro de pênalti. O segundo foi criado através de um passe preciso de Russo para Beth Mead, que acertou seu passe perfeitamente para Stanway acertar o topo da rede.

Ella Toone logo teve uma chance perfeita de empatar a partida, mas chutou ao lado depois que Sara Doorsoun perdeu a bola por descuido.

No início do segundo tempo, Bright foi pego de surpresa enquanto os problemas defensivos da Inglaterra continuavam. Jule Brand atacou, forçando um grande bloqueio da goleira Hannah Hampton.

Um pênalti contestado para a suplente Pia-Sophie Wolter, após chute de Russo, permitiu aos visitantes aumentar a vantagem, com Sara Däbritz convertendo de pênalti.

As questões defensivas também não fizeram alusão aos visitantes, já que um alívio de Ann-Katrin Berger permitiu que Bronze acertasse à queima-roupa depois que Lauren Hemp, a única faísca brilhante no ataque das Lionesses, teve seu gol anulado por impedimento, encerrando uma noite ruim para os atuais campeões europeus.

A Inglaterra enfrenta a África do Sul na terça-feira, em Coventry, naquela que será a última chance da seleção resolver seus problemas antes de enfrentar a seleção feminina dos Estados Unidos, em novembro.

“Só precisamos ter calma. É um processo”, disse Stanway. “É claro que estamos decepcionados. É claro que, como nação, estamos decepcionados, mas acho que daqui para frente só precisamos manter a calma e permitir que esse processo aconteça.”