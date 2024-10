Alemanha convoca trio inédito em meio à falta de goleiros

Abra reações estendidas

Oliver Baumann, do Hoffenheim, foi convocado para a Alemanha. Imagens de Alex Grimm/Getty

A Alemanha selecionou três goleiros que ainda não fizeram nenhuma aparição internacional antes dos jogos da Liga das Nações contra a Bósnia e a Holanda.

Escolhas do Editor



2 Relacionado

Com o número 1 do Barcelona, ​​Marc-André ter Stegen, afastado dos gramados por um longo período devido a uma lesão no joelho e Manuel Neuer se aposentando da seleção nacional após o Campeonato Europeu, a Alemanha tem pouca experiência em nível internacional e convocou Oliver Baumann, do Hoffenheim. , Janis Blaswich, do Salzburg, e Alexander Nübel, do Stuttgart, na quinta-feira.

Todos os três já foram convocados antes, sem jogar.

O único jogador convocado pela primeira vez foi Tim Kleindienst, atacante de 29 anos do Borussia Mönchengladbach, enquanto o ala do Bayern de Munique, Serge Gnabry, voltou pela primeira vez desde novembro, depois de ter perdido a Euro 2024 devido a lesão.

A Alemanha enfrenta a Bósnia fora em 11 de outubro e os holandeses em casa três dias depois.