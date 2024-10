Alex Pereira ainda não planeja mudar de divisão, mas se concentra em estender o reinado do título do UFC

Alex Pereira não vai a lugar nenhum – pelo menos por enquanto.

O campeão meio-pesado do UFC defende seu trono no sábado, enfrentando Khalil Rountree na luta principal do UFC 307 em Salt Lake City, mas apertou o botão de pausa ao falar sobre possíveis mudanças para o próximo peso médio ou peso pesado.

Questionado em sua aparição no Media Day do UFC 307 na quarta-feira se ele preferiria ganhar mais peso e desafiar um peso pesado em seguida ou reduzir para 185 libras e tentar recuperar o título de Dricus du Plessis, “Poatan” disse que permaneceria exatamente onde está. é.

“Eu escolheria defender meu cinturão”, disse Pereira. “Porque é preciso um trabalho planejado para diminuir o peso, e é preciso um trabalho planejado para subir também, mas é perfeito para essa divisão.”

Pereira deixou o peso médio após perder a revanche para Israel Adesanya em abril de 2023 e encerrou o ano como campeão até 205 libras com vitória por nocaute sobre Jiri Prochazka.

O brasileiro já defendeu o título do UFC duas vezes em 2024, nocauteando Jamahal Hill e Prochazka, e recentemente disse que teria interesse em voltar ao peso médio para enfrentar du Plessis após enfrentar Rountree.

O UFC ainda não disse quem é o próximo na fila em qualquer divisão, mas Magomed Ankalaev deve ganhar uma chance contra Pereira se vencer Aleksandar Rakic ​​no UFC 308 no final deste mês. Sean Strickland, que fez parte da equipe de Pereira no UFC 307, espera enfrentar du Plessis na próxima disputa pelo ouro dos médios.

Pereira conheceu o campeão peso pesado do UFC Jon Jones no The Sphere em Las Vegas, durante o UFC 306. Apesar de uma campanha online para “Poatan” ir para o peso pesado e possivelmente enfrentar Jones pelo terceiro cinturão, ele está mais interessado em treinar com a lenda do UFC.

“Ele deixou bem claro que só fará mais uma luta e se aposentará”, disse Pereira. “E eu nem faço parte dessa categoria, então estaria longe de fazer essa luta. E tenho uma mente aberta, então treinar e aprender com ele é algo que eu absolutamente faria.”