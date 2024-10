Alex Pereira atira de volta em Jamahal Hill, pode fazer Magomed Ankalaev esperar ainda mais pela disputa pelo título

Alex Pereira tende a cuidar de seus negócios dentro da jaula, ao invés de acertar as contas com conversa fiada, mas foi quase impossível para o campeão meio-pesado do UFC ignorar alguns comentários recentes feitos sobre ele.

Desde que nocauteou Jamahal Hill em pouco mais de três minutos na luta principal do UFC 300, Pereira tem ouvido gritos de seu ex-adversário e isso não diminuiu muito ultimamente. Poucos segundos depois de Pereira derrotar Khalil Rountree Jr. no UFC 307, Hill reagiu bocejando com o desempenho e depois acrescentou que “não ficou impressionado” com a última vitória do brasileiro.

Pelo que parece, Pereira está ficando entediado com os constantes golpes verbais vindos de Hill, que não luta desde que foi finalizado em abril.

“Vou ser muito honesto com você, se aquele desempenho com Khalil foi uma merda, onde está a classificação de Jamahal – o desempenho que tive contra ele?” Pereira disse ao Uncrown. “Se aquela luta foi uma merda, então imagine a luta [against Jamahal].

“Como ele pode dizer isso? Vou ser sincero, não vou falar mais sobre Jamahal. Estou em um nível diferente.”

Embora seja bastante óbvio que Hill ainda tem muito trabalho a fazer antes de poder pedir uma revanche, Pereira planeja se manter ocupado enquanto olha para o novo ano em 2025.

Como campeão, Pereira não sente que precisa decidir o que vem a seguir e é assim que ele gosta.

“Não tenho ninguém em mente”, disse Pereira. “A organização veio com Khalil da última vez e foi uma surpresa para mim também. Eu realmente não escolho adversários.”

Pereira pode não querer citar ninguém, mas todos os sinais apontam para um eventual confronto contra Magomed Ankalaev – caso o russo consiga superar Aleksandar Rakic ​​na próxima semana no UFC 308.

Ankalaev tem falado muito sobre seu desejo de destronar Pereira, especialmente depois que ele foi efetivamente preterido na disputa pelo título que foi para Rountree.

Faltando poucos dias para a luta, o empresário de Ankalaev, Ali Abdelaziz, disse anteriormente ao MMA Fighting que enquanto ele cuidar dos negócios no UFC 308, a próxima luta contra Pereira seria a próxima.

Por sua vez, Pereira não pretende recusar brigas, embora esteja um pouco farto de ouvir Ankalaev e sua equipe, o que pode mudar de ideia sobre como abordar as próximas negociações.

“Algumas pessoas dizem que Ankalaev [is next] mas vou ser sincero com você, ele e o empresário têm conversado um monte de besteiras dizendo que não quero lutar, isso e aquilo”, disse Pereira. “Mas a realidade é que a organização não quer que ele lute porque ele é chato. As pessoas não gostam de vê-lo lutar. Ele não é um cara que vende pay-per-views.

“Honestamente, é desrespeitoso que eles estejam tentando colocar isso em mim. Porque não depende de mim, depende da organização. A organização não quer fazer a luta. Mas agora, porque eles continuam dizendo isso, continuam desrespeitando, talvez eu torne ainda mais difícil para eles lutarem. [me].”

Obviamente, não importa o que aconteça, Pereira tem muitas opções à sua disposição, especialmente depois que ele se apresentou e encabeçou três cartões pay-per-view separados para o UFC em 2024.

Pereira admitiu após a vitória sobre Rountree em outubro que estava lidando com uma série de problemas, incluindo alguns problemas de saúde que quase o fizeram desistir da luta.

Com o corpo precisando de um descanso e montando uma agenda bem corrida em 2024, Pereira já está pronto para uma pequena pausa, certo?

“O ideal seria lutar por volta de junho, seria o ideal, mas talvez eu queira lutar até por volta de março”, disse Pereira. “Mas sinceramente eu lutaria em dezembro agora. Mas o problema são essas duas brigas [at UFC 303 and UFC 308] acontecer [so close together] e tivemos muitas outras aparições, muitas viagens, muitos negócios para fazer.

“Tivemos que pressioná-los depois dessas duas lutas, já estava marcado antes. A galera que organizou entendeu, mas temos algumas obrigações a cumprir. Eu sinto que março é uma boa data [to fight again].”