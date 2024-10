Alex Pereira consegue nocaute violento após punir Khalil Rountree Jr. na luta principal do UFC 307

Não há muito a dizer sobre Alex Pereira, exceto Chama!

A frase de efeito do campeão meio-pesado parece adequada depois que ele apresentou outra atuação impressionante na luta principal do UFC 307. Foi uma luta muito madura de Pereira, que se defendeu de uma largada rápida de Khalil Rountree Jr. apenas para punir a cada minuto que passava.

No momento em que a ação passou para o quarto round, Pereira realmente começou a danificar Rountree com seus socos enquanto o rosto do desafiante se transformava em uma bagunça sangrenta devido a vários cortes. Por fim, Pereira apoiou Rountree contra a jaula, desarrolhou dois golpes brutais no corpo seguidos de um gancho que derrubou seu oponente no chão.

A luta foi interrompida aos 4h32 do quarto round, com Pereira passando para 3 a 0 com três defesas de título em 2024.

“Posso dizer que esta foi uma das lutas mais difíceis”, disse Pereira após a última vitória. “Eu esperava isso. Ele mostrou esta noite porque tem tanta qualidade aqui.”

Rountree machucado e ensanguentado não tinha nada além de respeito por Pereira, pois ele ainda aproveitou o momento, apesar de ter falhado em sua primeira tentativa de se tornar campeão do UFC.

“Meu pensamento ao entrar nesta luta foi apenas para ser grato”, disse Rountree. “Fiquei muito animado por vir aqui e simplesmente abracei os momentos. Acho que não fiquei nem um pouco surpreso. Achei que conseguiria acertá-lo muito mais. Ele fez um ótimo trabalho evitando os socos.”

Não houve medo de Rountree quando a luta começou, pois ele veio atrás de Pereira com socos rápidos de fora. Pereira rebateu com um chute forte na panturrilha, certificando-se de ficar fora do alcance de Rountree com as trocas em pé.

Roundtree começou a encontrar um lar para sua mão esquerda líder, mas ainda estava perto de acertar o queixo devido à altura e vantagem de alcance de Pereira. No final do primeiro round, Rountree parecia sem fôlego ao se dirigir para o seu escanteio depois de exercer tanta energia perseguindo Pereira.

Sempre perigoso, Pereira parecia uma cobra esperando para atacar enquanto continuava a deixar Rountree se esforçar enquanto procurava aberturas para desferir seus melhores golpes. Pereira começou a dar um chute na cabeça para manter Rountree na dúvida e depois desceu novamente na perna.

Outro chute de Pereira errou e Rountree rebateu com uma grande mão direita que pegou o flush brasileiro que caiu momentaneamente no chão. Pereira se recuperou rapidamente, mas Rountree definitivamente chamou sua atenção com o chute acertado.

Rountree abriu o terceiro round com um chute corporal feio que mostrou mais variedade em seus ataques ofensivos. Em troca, Pereira continuou a atacá-lo com aqueles chutes na panturrilha e voltando para cima com uma mão direita pesada.

A pressão constante de Pereira também começou a incluir um jab rápido como um raio e Rountree estava ficando desleixado com seus contra-ataques. Pouco antes de a buzina soar, Pereira deu uma joelhada bem no meio que quase arrancou a cabeça de Rountree, mas ele evitou o nocaute potencial.

O golpe de Pereira continuou a causar danos e o olho de Rountree foi cortado e jorrou sangue pela frente de seu rosto e corpo. Pereira liderava a dança e procurava matar com Rountree desmaiando.

Foi quando Pereira lançou uma combinação enorme que forçou Rountree para trás ao ficar preso na jaula. Pereira brutalizou o corpo com dois socos fortes e depois deu um gancho final que derrubou Rountree na tela quando sua noite chegou a um final dramático.

Foi mais uma noite surpreendente no escritório para Pereira, que sempre se apresentou sempre que o UFC precisava dele este ano e seu poder de estrela só aumenta com esta última vitória. Quanto ao que vem a seguir, Pereira parece focado em defender o cinturão até 205 libras, em vez de perseguir o status de campeão.

“Vimos que Dricus [du Plessis] vai lutar contra Sean Strickland”, disse Pereira. “Ele é meu parceiro de treino, não quero atrapalhar. Posso subir para o peso pesado, mas essa divisão é ótima. Me sinto ótimo com esse corte de peso e é aqui que estou.”