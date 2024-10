Alex Pereira e Anthony Smith enterram a machadinha antes do UFC 307: ‘Tenho muito respeito por vocês’

O campeão meio-pesado Alex Pereira e o ex-desafiante ao título Anthony Smith enterraram a machadinha após uma guerra de palavras por meio de entrevistas e nas redes sociais.

Os lutadores se enfrentaram antes do UFC 307, no sábado, onde Pereira defende o título contra Khalil Rountree na luta principal. O segmento contou com uma conversa entre meio-pesados ​​​​em uma loja de tatuagem local em Salt Lake City, mas a conversa começou depois que Smith entrou em contato com o técnico de longa data de Pereira, Glover Teixeira.

“Estou grato a você por entrar em contato”, disse Pereira a Smith. “Desde que você falou com Glover, não acho que haja qualquer malícia, não há nenhuma amargura sobre as idas e vindas que tivemos. Hoje estou muito melhor. Eu me sinto muito bem.”

A volatilidade entre os lutadores surgiu quando Smith analisou as atuações de Pereira como parte de seu trabalho como analista do UFC e de vários podcasts onde ele aparece. Smith disse anteriormente ao MMA Fighting que nada do que ele dizia era “falar merda”, mas apenas sua análise crítica do estilo de luta de Pereira no octógono.

Em resposta, Pereira finalmente desafiou Smith para uma luta de grappling e Smith respondeu prometendo que iria “sufoca-lo” se eles realmente se enfrentassem.

Embora Smith tenha mantido sua opinião sobre o estilo de luta de Pereira, ele afirmou com bastante veemência que não estava dando golpes baixos ou tentando criar problemas ao abordar as habilidades do brasileiro.

Durante o encontro que antecedeu o UFC 307, Smith fez questão de que Pereira soubesse que ele tinha a maior admiração por ele como lutador.

“Além da rivalidade competitiva ou o que quer que fosse antes, tenho muito respeito por você”, disse Smith. “Sou um grande fã do seu jogo. Adoro ver você lutar.

Pereira disse praticamente o mesmo e minimizou as trocas que trocaram, que ganharam muitas manchetes, mas não significavam necessariamente que estivessem realmente se brigando.

“Tem gente que nem imagina porque às vezes falamos um pouco de besteira na internet ou até por causa de uma rivalidade”, disse Pereira. “Mesmo com pessoas que já lutei, procuro sempre aproximar de mim porque sou um cara que está evoluindo. Acho que essas pessoas podem me ajudar e eu aproveito ao máximo.”

Pereira agora pode adicionar Smith ao seu círculo de confiança depois de fazer amizade com o ex-adversário Sean Strickland, que veio ajudá-lo a se preparar para Rountree antes do confronto de sábado.