Alex Pereira mostra grande ganho de peso antes da luta principal do UFC 307

Alex Pereira estará absolutamente incrível quando entrar no octógono no UFC 307.

“Poatan” coloca seu título dos meio-pesados ​​em jogo pela terceira vez neste ano contra Khalil Rountree para encerrar o card pay-per-view de sábado em Salt Lake City. Depois de atingir a marca de 205 libras na pesagem oficial do UFC 307 de sexta-feira, Pereira subiu na balança durante uma refeição pré-luta e pesava impressionantes 230 libras – um vídeo que foi visto originalmente nas histórias de Pereira no Instagram.

Confira a pesagem do campeão no dia da luta no vídeo abaixo.

Pereira pesava 104,3 quilos, o que equivale a 229,9 quilos. O vencedor do título das duas divisões conquistou o título dos meio-pesados ​​​​no UFC 295 em novembro passado, com um nocaute sobre Jiri Prochazka. Ele então nocauteou Jamahal Hill e Prochazka pela segunda vez no UFC 300 e UFC 303, respectivamente.