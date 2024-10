Alex Pereira palhaça Jamahal Hill sobre reação pós-luta do UFC 307

Alex Pereira entende por que Jamahal Hill pode estar com um pouco de sono atualmente.

Ele ainda não se recuperou da primeira luta.

Hill esteve presente no UFC 307 em Salt Lake City no sábado para assistir à última defesa de título de Pereira e em uma tentativa de enganar Pereira após a incrível vitória do campeão meio-pesado sobre Khalil Rountree Jr., Hill foi flagrado reagindo com um bocejo zombeteiro.

Não é uma piada ruim para Hill, considerando sua longa história com Pereira e o fato de ainda estar afastado dos gramados enquanto se recupera de uma lesão. Só há um problema: Pereira já provou que é o melhor homem na jaula, depois de derrotar Hill há apenas seis meses.

“Talvez ele tenha acabado de acordar do UFC 300”, disse Pereira quando questionado sobre Hill na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 307.”

Hill, ex-campeão dos meio-pesados, deveria lutar contra Rountree no UFC 303, mas Rountree foi forçado a abandonar o evento após testar positivo para uma substância proibida (resultando em uma suspensão que foi resolvida no momento em que Rountree foi escalado para lutar no UFC 307), e Hill posteriormente desistiu devido a uma lesão. Essa sequência de eventos resultou no cartão amarelo de Rountree para lutar contra Pereira.

A boa notícia para Hill é que parece que Pereira está planejando ficar com 205 libras em um futuro próximo, então se Hill puder retornar e conseguir uma ou duas vitórias, pode haver uma revanche no futuro.