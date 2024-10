Alex Pereira para Khalil Rountree Jr. e mantém título no UFC 307

Uma das corridas mais marcantes da história do UFC continua, mas depois de muito mais dificuldade do que o esperado.

Alex Pereira quebrou metodicamente um jogo de Khalil Rountree Jr. e usou uma sequência contundente de socos no corpo para manter o título dos meio-pesados ​​​​com uma paralisação no quarto round na noite de sábado na luta principal do UFC 307 no Delta Center em Salt Lake City.

Pereira (12-2 MMA, 9-1 UFC) conquistou sua terceira defesa de título em 176 dias após ser a atração principal do UFC 300 em abril e do UFC 303 em junho. Ao contrário de suas vitórias por nocaute contra Jamahal Hill e Jirí Procházka, Pereira enfrentou adversidades contra um adversário que se recusou a ir embora por vontade própria.

Rountree estava com vantagem em todos os três placares dos juízes por 29-28 indo para o quarto.

“Essa foi uma das minhas lutas mais difíceis. Eu esperava isso”, disse Pereira. “O plano de jogo era deixá-lo cansado. Vi que ele começou a diminuir a resistência no segundo round. Minha resistência só aumenta.”

Lutando em Las Vegas, Rountree (14-6 MMA, 9-6 UFC) recebeu fortes críticas por ter sido selecionado para disputar o título de 205 libras como o 8º colocado no ranking dos meio-pesados ​​​​do UFC, com o 2º colocado Magomed Ankalaev foi surpreendentemente preterido. Mas Rountree provou seu valor ao resistir a uma imensa quantidade de punições e levar a melhor nas trocações nos primeiros rounds.

“Poatan” foi disciplinado desde o início, alimentando o desafiante com uma dieta constante de chutes e socos na panturrilha. Rountree não se intimidou nas primeiras rodadas e acertou várias mãos esquerdas para conquistar o respeito do campeão.

No segundo round, Rountree deixou Pereira cair brevemente de joelhos ao contra-atacar um chute na cabeça com a mão direita. Pereira não se machucou, mas estava claro que Rountree poderia igualá-lo no departamento de energia. À medida que a luta avançava, Pereira pacientemente deu o soco e deu o chute na panturrilha. Na terceira rodada, a base de Rountree foi comprometida e a altitude em Salt Lake City começou a prejudicar seu condicionamento. No minuto final do round, Rountree estava com falta de ar quando Pereira rolou para frente e acertou o adversário com socos que abriram vários cortes ao redor do olho.

Sentindo que Rountree estava desaparecendo, Pereira passou os primeiros minutos do quarto round permitindo que o desafiante esgotasse o que restava de seu tanque de gasolina. Pereira calmamente avançou e balançou Rountree com a mão direita. O desafiante entrou em modo de sobrevivência e saltou para as cercas na esperança de pegar Pereira com seu poder. Mas Pereira estava ao mesmo tempo equilibrado e implacável em seu ataque, desviando uma série de socos violentos no rosto de Rountree enquanto o desafiante cambaleava pelo octógono.

Em uma violenta salva de finalização, Pereira acertou um uppercut e desencadeou uma combinação corporal perversa que tirou o que restava da determinação de Rountree. O desafiante caiu na tela aos 4:32, enquanto Pereira conquistava sua terceira defesa de título com sucesso.

Pereira derrotou Rountree por 63-15 em golpes significativos no quarto round e teve uma vantagem de 127-61 para a luta.

Pereira se tornou o quinto lutador, juntando-se a Jon Jones, Anderson Silva, Chuck Liddell e Frank Shamrock, a vencer três eventos principais do pay-per-view em um ano civil por nocaute ou finalização.

A notável trajetória de Pereira no ano passado deixou muitos se perguntando para onde ele irá a seguir. Pereira sugeriu a possibilidade de voltar ao peso médio para desafiar o campeão Dricus Du Plessis ou subir ao peso pesado para um confronto de grande sucesso com o atual campeão Jones.

Mas Pereira parece estar confortável exatamente onde está.

“Vimos que Dricus lutaria em seguida com Sean Strickland”, disse ele. “Ele é um parceiro de treino e não quero atrapalhar. Posso subir para o peso pesado, mas essa categoria é ótima e é aqui que estou”.

O que quer que ele decida fazer a seguir, o mundo estará observando enquanto a lenda de Poatan continua a crescer.