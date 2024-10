Alex Pereira revela litania de lesões e infortúnios enfrentados antes do UFC 307

Alex Pereira saiu vitorioso em sua última defesa de título, mas sua jornada até o UFC 307 poderia ter sido interrompida em diversas ocasiões.

Após sua emocionante vitória no evento principal sobre Khalil Rountree Jr. no sábado em Salt Lake City, o atual campeão dos meio-pesados ​​​​revelou aos repórteres que sua preparação para a luta foi carregada de doenças e infortúnios.

“A luta foi muito dura, mas só a minha equipe sabe o quão difícil foi esse camp”, disse Pereira na coletiva de imprensa pós-luta da noite. “Passei por muitas coisas que ninguém sabe. Estive no Brasil há mais de um mês, tive alguns problemas com meu visto, ia todos os dias ao consulado tentando ver se meu passaporte estava pronto para ser retirado. Finalmente consegui voltar para os EUA, passei cerca de uma semana em Connecticut, estou aqui há três semanas, nesse meio tempo tomei antibióticos. Tive febre, dor de garganta e muitas coisas aconteceram.

“Além disso, voltando, quando estive no Brasil machuquei minha costela. Foi uma lesão que tive há cerca de um ano e voltou, então isso também era algo com que eu estava lidando. Aí quando cheguei aqui, minha garganta ainda estava ruim. Fui ao médico, tomei outra rodada de antibióticos. Até gravei um vídeo – na época, falei no vídeo que mostraria se ganhasse, para a gente divulgar em algum momento – mas passei por muita coisa. Além disso, o ligamento do meu dedo do pé que estava machucado no UFC 300, voltou. Passei por muitas coisas neste acampamento. Foi uma luta difícil, mas foi uma preparação difícil para essa luta, e na verdade me sinto muito orgulhoso de mim mesmo neste momento.”

As lesões que se acumulam para Pereira podem ser esperadas, dada a sua agitada campanha de 2024. O UFC 307 marcou a terceira defesa de título do ano de Pereira e sua quarta luta pelo título desde novembro de 2023. “Poatan” se tornou uma das figuras mais populares do MMA tanto por suas atuações espetaculares quanto pela frequência com que as realiza.

Mas não pense por um segundo que ele deseja criar o hábito de superar as adversidades.

“Sinceramente, prefiro não passar pelo que passei porque o corpo sofre”, disse Pereira. “Você sofre fisicamente, mas a mente é quem realmente sofre nesses casos, então prefiro não ter que passar por isso.”

São os oponentes de Pereira que normalmente sofrem o maior dano quando ele entra na jaula, embora Rountree dificilmente fosse um saco de pancadas. Conhecido como o “Glory Killer” por marcar vitórias sobre os veteranos do Glory Kickboxing Gokhan Saki, Karl Roberson e Dustin Jacoby, Rountree ameaçou fazer jus ao seu apelido em vários pontos da luta de sábado enquanto trocava golpes pesados ​​com Pereira.

No final, a famosa habilidade de finalização de Pereira brilhou e ele derrotou Rountree com uma série de golpes no quarto round. Ele então declarou sua intenção de permanecer no meio-pesado em vez de buscar o título em outra divisão, o que poderia prepará-lo para enfrentar o vencedor da próxima disputa do UFC 308 entre os principais contendores Magomed Ankalaev e Aleksandar Rakic.

Só não espere que Pereira volte para a jaula tão cedo, pois até ele tem que admitir que seu nível de atividade se tornou difícil de controlar.

“Com certeza é muito”, disse Pereira. “Acho que há um limite. Quero me esforçar o máximo que puder. Tenho 37 anos e quero aproveitar o tempo, mas preciso fazer uma pausa. Tenho alguns compromissos no México, na Coreia e em Malta… preciso de uma folga, mas vou treinar.”