Alexander Volkanovski está aberto à luta pelo título interino contra Diego Lopes no UFC 312, na Austrália

Alexander Volkanovski tem critérios específicos em mente para sua próxima luta: ele quer voltar no UFC 312, na Austrália, e quer o ouro em jogo.

O ex-rei dos penas não compete desde que sofreu uma derrota devastadora por nocaute para Ilia Topuria em fevereiro, que lhe custou o título dos 145 libras. Com o UFC retornando à Austrália no dia 9 de fevereiro, Volkanovski deixa claro que planeja lutar nesse card, aconteça o que acontecer.

“Farei o que for preciso para ter certeza de que estou nesse cartão”, disse Volkanovski durante uma coletiva de imprensa local anunciando o evento via Submission Radio. “Estarei recebendo em Sydney em fevereiro, 100 por cento.

“Seja pelo título, por uma decisão provisória Alexander Volkanovski open to interim title fight against Diego Lopes at UFC 312 in Australiatítulo leve, não me importa o que seja. Se por algum motivo eu não conseguir brigar, vou me divertir nos DJs ou algo assim. Vou encontrar uma maneira de fazer isso.”

O ideal é que Volkanovski gostaria de lutar contra o vencedor da luta principal do UFC 308, onde Topuria coloca o título dos penas em disputa contra Max Holloway.

Mas o ex-campeão de 36 anos reconhece que existem todos os tipos de obstáculos potenciais que podem impedir o vencedor de lutar no final de outubro e competir novamente três meses depois, no início de fevereiro.

Ele espera que Topuria ou Holloway permaneçam saudáveis ​​o suficiente para lutar novamente em breve, mas é também por isso que Volkanovski teve a ideia de introduzir um título interino na ausência deles.

“Se houver lesões ou algo assim, acho que um interino pode ser adequado”, disse Volkanovski. “Max, se ele fosse vencer, obviamente ele também tem o cinturão do ‘BMF’, então se ele subir para o peso leve, o que significaria uma interina. Então, tivemos essas conversas e vou realmente insistir nisso.

“Tenho certeza de que ambos querem resultados rápidos. Você tem lesões que podem atrapalhar, outras divisões para o Max. Então isso pode significar talvez um título provisório, o que é bom. Qualquer coisa com ouro, ficarei feliz. Isso só vai me prender para quem ganhar de qualquer maneira. Portanto, mesmo que seja provisório, ainda é um grande problema.”

Embora nada tenha sido decidido ainda e provavelmente não será até a conclusão do UFC 308, Volkanovski acredita que o desafiante Diego Lopes é o candidato mais provável para um oponente se Topuria ou Holloway não estiverem disponíveis.

Recém-saído de uma vitória sobre Brian Ortega em setembro, Lopes deve pesar como lutador reserva para a luta pelo título em Abu Dhabi, no dia 26 de outubro. Volkanovski acolhe esse desafio para garantir que poderá lutar na Austrália em fevereiro.

“Eu diria que seria emocionante com [Diego] Lopes se isso aconteceria”, disse Volkanovski. “Se não, é Max ou Ilia.”

Quanto a quem ele está escolhendo para vencer no UFC 308, Volkanovski tem muita história com os dois homens, mas agora ele está inclinado para que um novo campeão seja coroado em Holloway.

“Acho que ele provou seu valor repetidas vezes”, disse Volkanovski sobre Holloway. “Então parece que terei que fazer o número 4 com o cara, então veremos o que acontece.

:Eu provavelmente gostaria de competir com Ilia, recuperar aquela vitória, para ser sincero, mas me perguntaram quem eu acho que venceria, pensei que provavelmente seria Max. Mas seja quem for, ele tem o cinturão, então isso é emocionante.”