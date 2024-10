Alguns policiais de Beverly Hills chateados com os irmãos Menendez podem ser libertados

Alguns policiais em Beverly Hills não estão felizes Érico dar Lyle Menéndez poderia ser libertado… com alguns oficiais chegando ao ponto de considerá-lo um movimento político.

Fontes policiais disseram ao TMZ… vários policiais do Departamento de Polícia de Beverly Hills – a cidade onde ocorreram os assassinatos – dizem o promotor distrital do condado de Los Angeles George Gascón está tentando ganhar pontos políticos libertando os irmãos da prisão.

Não é que os policiais não acreditem necessariamente nas afirmações dos irmãos que seu pai José abusaram deles, dizem nossas fontes… eles simplesmente não acham que isso justifique os brutais assassinatos de seus pais com espingarda.

Também fomos informados de que muitos policiais do BHPD não estavam trabalhando quando os assassinatos aconteceram, então eles não conhecem o caso muito bem ou não se preocupam tão intensamente com ele quanto os veteranos mais velhos.

Dito isto, somos informados de que os policiais com conhecimento do caso mantêm sua investigação anterior… dizendo que fizeram seu trabalho e que isso agora é assunto do promotor.