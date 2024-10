Ali Abdelaziz: Belal Muhammad ‘lutará contra qualquer um’ em possível retorno em dezembro

Belal Muhammad está se preparando para sua primeira defesa de título, com o atual campeão meio-médio do UFC provavelmente retornando em dezembro.

É o que afirma seu empresário Ali Abdelaziz, que confirmou que Muhammad está treinando e pronto para lutar antes do final do ano.

“Belal está pronto para ir em dezembro”, disse Abdelaziz ao MMA Fighting. “Sem problemas. Estamos prontos para ir, mas o UFC tem que anunciar. Não posso anunciar uma briga no seu podcast. Provavelmente você verá Belal com certeza em dezembro. Contra quem, onde, quando, esta é uma questão de Dana White.

“Pode ser Shavkat [Rakhmonov]. Pode ser [Kamaru] Usman. Pode ser o que o UFC quiser. Eu disse que se você é o campeão, você tem que defender o título contra [whoever] eles vão te dar. Não importa quem.”

Se dezembro acontecer, Muhammad quase certamente lutará no UFC 310, marcado para 7 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

No que diz respeito aos adversários potenciais, Muhammad aparentemente escolheu o invicto Shavkat Rakhmonov como seu desafio mais provável, embora ele também esteja definitivamente envolvido em uma guerra de palavras com o ex-campeão Kamaru Usman.

Na verdade, Abdelaziz gerencia Muhammad e Usman e espera que essa luta aconteça em algum momento no futuro, mas não está claro se será o próximo.

“Kamaru é um dos meus melhores amigos, meu irmão, Belal é meu irmão, eu amo esses dois caras”, disse Abdelaziz. “No final das contas, dois machos alfa. Kamaru detém esta coroa há muito tempo, Belal conquistou a coroa. Ele é o rei agora. Kamaru acredita que ainda pode ser o rei. Acho que esses caras não se respeitam muito, para ser sincero.

“Você pode ver esses caras lutando no futuro, com certeza. Acho que uma das maiores lutas do meio-médio é Kamaru x Belal. Não está nem perto. Ninguém nem perto. Belal precisa de grandes nomes para se certificar como um dos maiores pesos meio-médios de todos os tempos. Ele precisa de Kamaru Usman. Kamaru é o rei da categoria meio-médio. Dana White diz que ele é o maior de todos os tempos. Quando esses dois caras lutarem, será uma das maiores lutas do meio-médio da época.”

Por sua vez, Abdelaziz promete que não se vai envolver na guerra de palavras entre dois dos seus combatentes. Ele já esteve aqui antes. Abdelaziz diz que seu único trabalho é garantir que os lutadores permaneçam saudáveis, que recebam dele tudo o que precisam e que ambos acabem com contas bancárias maiores quando tudo acabar.

“Eles vão lutar”, disse Abdelaziz. “No final das contas, eles são dois homens adultos. Ambos querem a mesma coisa. Estou no meio disso e meu trabalho é quando os dois brigarem, vou garantir que eles ganhem muito dinheiro e tenham tudo o que precisam.

“Olha, o Marlon Moraes lutou com o Henry Cejudo. Kamaru lutou contra Gilbert [Burns]. Justin Gaethje lutou contra Khabib [Nurmagomedov]tudo pelo título, e permaneço neutro. Eu continuarei o mesmo.”

Quer seja Rakhmonov ou Usman, Abdelaziz diz que Maomé não vai desistir de quaisquer desafios que lhe sejam apresentados. Ele esperou tanto para disputar o título que seu técnico acredita que Muhammad está muito ansioso para iniciar seu reinado no campeonato.

“Belal também lutará contra qualquer um, não se engane”, disse Abdelaziz. “Belal não tem medo de nenhum homem neste planeta. Ele é o campeão por um motivo. Kamaru também não tem medo de ninguém. Tenho certeza de que Shavkat não tem medo de ninguém. Quando você chega a esses cinco principais caras, ninguém pode dizer que eles estão com medo ou se esquivando de alguém.

“O cara que tem evitado as pessoas há anos e nunca luta é Colby Covington. Ele só luta quando é conveniente para ele. Esse é o único cara que posso dizer que evita as pessoas. Mais ninguém.”