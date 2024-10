Aline Pereira desfere nocaute com ‘Gancho de esquerda de Pereira’ no Karate Combat 50

Aline Pereira teve uma professora muito boa.

Pereira, irmã do campeão do UFC Alex Pereira, nocauteou Dee Begley no primeiro round no Karate Combat 50 no Salt Palace Convention Center na noite de sexta-feira em Salt Lake City, Utah.

“Esse é o gancho de esquerda do Pereira. Quem me mostrou foi meu irmão mais velho”, disse Aline Pereira em entrevista pós-luta.

E O VENCEDOR É…. CHAMA. Aline Pereira nocauteou sua adversária Dee Begley com um soco VICIOSO e finalizou com GNP. Aline claramente fez jus ao nome Pereira e estava animada por ela fazer parte do Karate Combat! #KC50 trazido a você por @DeLoreanlabs &… pic.twitter.com/FrkPLxJ9Eg — Karatê Combate (@KarateCombat) 12 de outubro de 2024

Aline Pereira, que fazia sua estreia no Karatê Combat, aceitou a luta apesar de seu oponente Begley ter perdido peso por quatro quilos.

Alex Pereira, que recebeu um abraço de sua irmã após a vitória, está tendo um desempenho devastador ao reter o título dos meio-pesados ​​​​com um nocaute técnico no quarto round sobre Khalil Rountree no UFC 307 no último sábado à noite.