Alperen Sengun, do Rockets, concorda com extensão de 5 anos e US$ 185 milhões

O pivô do Houston Rockets, Alperen Sengun, concordou com uma extensão de cinco anos e US$ 185 milhões para novato, disseram seus agentes Sean Kennedy e Jeff Schwartz, do Excel Basketball, a Bobby Marks, da ESPN.

O contrato inclui opção de jogador no último ano.

O acordo chega antes do prazo final às 18h00 horário do leste dos EUA para extensões de novatos. Sengun se torna o primeiro jogador a assinar uma extensão de cinco anos como novato e tem opção de jogador desde Luka Doncic e Trae Young.

Sengun, de 22 anos, se tornou um candidato All-Star na temporada passada – e conquistou o terceiro lugar na votação de Jogador Mais Melhorado – com média de 21,3 pontos, 9,3 rebotes e 5 assistências por jogo para Houston antes de sua temporada ser interrompida por uma lesão no tornozelo.

Ele foi um dos seis jogadores com média de pelo menos 21, 9 e 5 na temporada passada, sendo os outros Doncic, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid e Julius Randle.

Sengun foi escolhido com a 16ª escolha no draft de 2021 da NBA pelo Oklahoma City Thunder – com uma escolha que originalmente pertencia ao Boston Celtics como parte do acordo que enviou Kemba Walker para OKC em troca de Al Horford – antes de ser imediatamente redirecionado para os Rockets.

Ele se junta a Jalen Green, que também concordou com um acordo de três anos no valor de US$ 106 milhões na segunda-feira, já que os membros da classe de 2021 que os Rockets garantiram a longo prazo.

Tim Bontemps da ESPN contribuiu para este relatório.