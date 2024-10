Altuve exorta Astros – É hora de retribuir a Bregman, ‘fazê-lo ficar’

HOUSTON – Jose Altuve abraçou Alex Bregman após a eliminação repentina do Houston Astros na tarde de quarta-feira e garantiu a seu companheiro de equipe de longa data, um agente livre pendente: “Você está voltando”.

“Agora”, disse Altuve, “é hora de fazer acontecer.”

Durante nove anos, Bregman tem sido um defensor dos Astros, sem dúvida o seu maior produtor em campo e, sem dúvida, a parte mais integrante da sua cultura vencedora. Altuve espera que o jogo 2 de sua série de wild card – uma derrota por 5-2 no final da temporada para o novato Detroit Tigers – não seja o último com o uniforme dos Astros.

“Não seremos a mesma organização sem ele”, disse Altuve. “Na minha opinião, não há chance de que este seja o último.”

A temporada de 2024 viu os Astros superarem um início de 7-19 para chegar aos playoffs, tornando-se o primeiro time da era da expansão a fazê-lo, mas sua série de sete aparições consecutivas na American League Championship Series chegou ao fim rapidamente após dois wild- jogos de cartas que viram seu ataque combinar 3 de 13 com corredores em posição de pontuação.

“Eu realmente não tive a chance de processar isso”, disse Bregman sobre sua persistente agência livre. “Eu estava planejando estar aqui amanhã.”

Ele acessou X após o jogo, postando simplesmente: “Obrigado, Houston”.

Bregman, 30, é duas vezes All-Star e registrou 38,3 vitórias no FanGraphs acima da substituição desde sua primeira temporada completa em 2017, o segundo maior entre os jogadores da terceira base da liga principal. Igualmente importante, ele tem sido uma figura central no que se tornou uma gestão dinástica em Houston. Em conversa com a ESPN no início desta semana, a gerente geral do Astros, Dana Brown, parecia otimista de que isso continuaria.

“Acho que vai dar certo”, disse Brown. “No fundo, acho que ele quer ficar aqui. Acho que queremos que ele fique aqui. E é apenas uma questão de chegar a algum tipo de acordo.”

Casa não tão doce para astros Os Astros perderam cada um dos últimos 7 jogos em casa da pós-temporada, a sequência mais longa da história da franquia e empataram pela terceira sequência mais longa na era do wild card: Equipe de anos Perdas Gêmeos de 2002-20 13 1998-20 Padres 8 Astros 2023-24 7* 1996-10 Rangers 7 Vermelhos 1995-12 6 Anjos de 2005-08 6 – Pesquisa ESPN

A extensão de seis anos no valor de US$ 151 milhões que Matt Chapman assinou recentemente com o San Francisco Giants é vista como um piso para o novo contrato de Bregman. Chapman, assim como Bregman, é representado pelo superagente Scott Boras, que frequentemente implora a seus clientes que maximizem seu valor no mercado aberto, uma circunstância que pode complicar as coisas para os Astros liderados por Jim Crane. Sob o comando de Crane, os Astros evitaram os preços de agente livre e dispensaram jogadores importantes nos últimos anos, principalmente Carlos Correa e George Springer.

A Altuve, também cliente da Boras, foi uma exceção notável, assinando uma extensão de cinco anos no valor de US$ 125 milhões em fevereiro.

Ele espera que Bregman seja outro.

“Ele deu muito a esta organização”, disse Altuve. “Agora é hora de nós, como equipe, como organização, retribuirmos e fazê-lo ficar aqui.”

Questionado se falaria pessoalmente com Crane sobre isso, Altuve disse: “Com certeza”.

Os Astros ainda não apresentaram uma oferta formal a Bregman, mas espera-se que o façam num futuro próximo. O fim da World Series desencadeia uma janela de negociação exclusiva de cinco dias entre as equipes e seus jogadores antes da abertura do resto do mercado. Os Astros esperam ter uma noção de suas chances de reter Bregman.

“Acho que é muito importante”, disse Brown, “e vamos tentar fugir”.

Bregman deixou sua marca nos Astros não apenas por sua produção consistente ou por sua propensão a se destacar em grandes jogos, mas por sua influência no clube. A temporada de 2024 forneceu uma infinidade de exemplos. Bregman encorajou Hunter Brown, que arremessou 5⅔ entradas de bola de uma corrida na quarta-feira, a lançar seu arremesso de duas costuras, um arremesso que mudou a trajetória de sua temporada. Ele implorou a Framber Valdez que voltasse a usar extensões de cabelo no final de junho, após o que arremessou como um dos melhores do esporte. E ele continuou a orientar uma variedade de jovens jogadores.

“Desde o primeiro dia, sinto que Breggy meio que me colocou sob sua proteção”, disse o shortstop do Astros, Jeremy Pena. “Sempre que preciso de um conselho, ele é provavelmente uma das primeiras pessoas que procuro, e sinto que ele atenderá sempre. Apenas um ótimo companheiro de equipe. Eu o considero um amigo também.”

Bregman teve um dos piores inícios de sua carreira nesta temporada, com sua linha de corte ficando em apenas 0,201/0,270/0,264 em 12 de maio. Mas ele fez um ajuste nos quadris e decolou depois disso, postando um 0,845. OPS para o restante da temporada regular. Não é de surpreender que os Astros tenham surgido em conjunto com seu bastão.

O futuro membro do Hall da Fama, Justin Verlander, que foi deixado de fora da escalação dos playoffs e em breve enfrentará seu próprio futuro incerto na agência gratuita, chamou Bregman de “uma das mentes mais impressionantes do beisebol, competidores que já conheci neste jogo”.

“No início do ano, ele obviamente não era o rebatedor que queria ser, mas ele aparece na defesa a cada jogada e aparece no vestiário aqui todos os dias pronto para trabalhar e também ajudar quem está ao redor. ele”, disse Verlander, 41 anos. “Honestamente, não posso dizer coisas boas o suficiente sobre ele.”

Os Astros deram a Bregman uma bela despedida durante o final da temporada regular em casa, em 25 de setembro. Ele foi enviado para o campo sozinho enquanto uma de suas músicas tocava nos alto-falantes do Minute Maid Park, depois foi substituído e saiu para uma ovação de pé. Não houve tal ovação na quarta-feira. Bregman caiu para o lado esquerdo na oitava entrada, seu time já perdendo por três corridas, e correu de volta para o banco de reservas solenemente. Depois que os Tigers registraram a final, ele ficou ao longo da grade para vê-los comemorar brevemente e depois voltou para a sede do clube.

Bregman então reuniu seus companheiros para dizer o quanto estava orgulhoso da forma como lutaram e do crescimento que muitos deles experimentaram nos últimos seis meses. Ele chamou esta de “uma das temporadas mais divertidas que já tive”.

A incerteza o seguirá.

“Eu realmente nem pensei sobre essa coisa de agência gratuita”, disse Bregman. “Estou focado em tentar ajudar este time a vencer jogos. Eu só queria deixar tudo de fora em campo. Obviamente, você nunca sabe o que acontece na entressafra, mas eu só queria competir o máximo que pudesse para o cara ao meu lado na sede do clube.”