Álvaro Morata, do Milan, se irrita com prefeito por ‘violação de privacidade’

O atacante do AC Milan, Álvaro Morata, expressou sua raiva depois que o prefeito da cidade italiana de Corbetta revelou sua nova residência ali.

Como resultado, Morata anunciou no Instagram que “mudará de casa imediatamente”, dizendo que seu direito à privacidade na cidade de 18 mil habitantes foi violado.

Marco Ballarini, prefeito de Corbetta, cidade localizada a 20 quilômetros de Milão, postou recentemente no Instagram a notícia de que o capitão espanhol era um “novo concidadão de Corbetta”.

Ballarini, torcedor do Inter, rival do Milan, postou uma fotografia ajustada de Morata segurando uma camisa do AC Milan com o nome de Corbetta e escreveu: “O campeão Alvaro Morata é nosso novo concidadão de #Corbetta! Milan está concluindo a papelada para a transferência oficial para sua nova (maravilhosa) casa em nossa cidade: “Sabe, sou um grande torcedor do Inter, mas tenho o prazer de receber Álvaro #Morata em nossa grande família Corbetta! E como diria Fabrizio Romano… ALVARO MORATA MUDA-SE PARA CORBETTA, AQUI VAMOS!”

Morata, pai de quatro filhos, que neste verão se separou de sua esposa italiana, Alice Campello, respondeu rapidamente ao prefeito.

Álvaro Morata ajudou a Espanha a vencer o Euro 2024. Imagens Getty

A ex-estrela do Atlético Madrid e da Juventus escreveu: “Estimado Sr. Prefeito, obrigado por violar minha privacidade. Infelizmente não tenho bens, o único tesouro são meus filhos cuja segurança foi perturbada por você. Pensei que o município de Corbetta poderia garanta-me uma certa privacidade, em vez disso, terei que mudar de casa imediatamente graças à sua incapacidade de usar os recursos sociais e proteger os seus cidadãos.”

Mais tarde na quinta-feira, o prefeito de Corbetta postou uma mensagem enigmática em suas histórias do IG que dizia apenas “Ciao” ​​com o logotipo do clube rival, o Inter.

Morata, de 31 anos, ingressou no AC Milan por transferência definitiva do Atlético de Madrid neste verão.