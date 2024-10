Álvaro Morata quase deixou a Espanha por causa de depressão e ataques de pânico

O avançado espanhol Álvaro Morata revelou que considerou abandonar a selecção nacional depois de sofrer “depressão” e “ataques de pânico” antes de levantar o Campeonato da Europa no verão.

Morata, de 31 anos, foi capitão do seu país até à vitória no torneio na Alemanha, depois trocou de clube, vindo do Atlético Madrid para o AC Milan.

Morata – que está na seleção espanhola para os jogos da Liga das Nações contra a Dinamarca e a Sérvia durante esta pausa internacional – falou anteriormente sobre seu relacionamento difícil com os torcedores e como as críticas afetaram ele e sua família.

“Quando você passa por momentos realmente difíceis, depressão, ataques de pânico, o trabalho que você faz não importa, o trabalho que você faz, a situação que você tem na vida, não importa”, disse Morata à rádio Cope na quinta-feira.

“Você tem outra pessoa dentro de você e tem que lutar contra ela todos os dias, todas as noites. Para mim foi melhor deixar a Espanha. Chegou o momento em que não aguentei.

Falando antes da Euro, Morata disse que estava pensando em se mudar para o exterior, bem como se aposentar do futebol internacional, dizendo “é preciso pensar se realmente vale a pena”.

Na quinta-feira, ele acrescentou a esses comentários, dizendo: “Passei muito mal. Chegou o momento em que pensei que não conseguiria calçar as chuteiras novamente. Três meses antes da Euro, eu estava pensando se ‘ Se eu pudesse voltar a vestir a camisa da Espanha e ser capitão, estava pensando se poderia jogar novamente.

Álvaro Morata revelou que quase deixou a seleção espanhola. Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

“Não sei o que estava acontecendo comigo. Fiquei com vergonha de estar com meus filhos, de sair na rua… Cada vez que eu saía com eles acontecia alguma coisa, as pessoas perguntavam sobre futebol, conversavam sobre alguma coisa isso aconteceu em jogos anteriores.

“No fim, [my kids] também não queria ir ao supermercado. As pessoas me disseram tantas coisas que fiquei com vergonha de estar com elas.”

Durante a Euro, Morata sugeriu nas redes sociais que ficaria no Atlético. Ele disse nas redes sociais que “não conseguia imaginar como é vencer [a trophy] com esta camisa e não vou parar até conseguir”, mas mais tarde ele se transferiu para o Milan, onde marcou dois gols em cinco jogos da Série A nesta temporada.

“No início pensei em ficar no Atleti; queria muito”, disse ele a Cope. “Mas fiz uma entrevista, onde disse que não tinha certeza se continuaria ou não na seleção, e houve um grande rebuliço… Houve algumas notícias que para mim foram desproporcionais.

“Percebi que na Itália isso simplesmente não acontece. Joguei por dois times lá, mas as pessoas lá me respeitam. [here]é difícil removê-lo.”