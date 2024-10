Alvo de mandado de prisão se esconde em oficina, mas acaba preso em Arapiraca

Polícia Militar cumpre mandado de prisão em oficina. Reprodução

A Polícia Militar de Alagoas (PM), por meio das guarnições do Pelotão de Operações Especiais (Pelopes), realizou a abordagem e o cumprimento de um mandado de prisão no bairro Ouro Preto, em Arapiraca, nessa quarta-feira (9).

A operação teve início durante um patrulhamento de rotina, quando os policiais receberam informações da equipe de inteligência do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) sobre um indivíduo com mandado de prisão em aberto, que estaria escondido em uma oficina na Rua Dom Pedro II.

Com autorização do proprietário do estabelecimento, as guarnições adentraram no local, sendo informadas por um funcionário que o suspeito havia corrido em direção ao segundo andar do prédio.

Após a varredura, o indivíduo foi encontrado escondido no banheiro. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao ser realizada a consulta de seus dados, o mandado de prisão foi confirmado.

Ao ser questionado sobre seus documentos, o homem indicou dois possíveis endereços onde eles poderiam estar: sua residência no bairro Baixa da Onça e a casa de sua sogra, no bairro João Paulo II. No entanto, os documentos não foram localizados.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Palmeira dos Índios, onde permaneceu detido.