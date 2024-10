Alvo de ‘operação interagências’ na prisão de Diddy em Nova York, confirmam os federais

Um porta-voz do Federal Bureau of Prisons disse ao TMZ … a operação na prisão federal é uma colaboração entre o FBOP, o Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Justiça dos EUA e outros parceiros de aplicação da lei como parte de “esforços intensivos para melhorar condições” na instalação controversa.

Nenhum detalhe adicional foi compartilhado a fim de manter a segurança dos envolvidos… porém, eles disseram que mais informações viriam assim que a operação fosse concluída. Nove presidiários foram acusados ​​no mês passado por vários ataques este ano na prisão, de acordo com A Associated Press incluindo dois esfaqueamentos fatais.

Esta atualização vem depois do advogado de Diddy, Marc Agnifilojá havia se manifestado contra as condições no MDC Brooklyn. No início deste mês, o advogado observou que a “parte mais difícil” do encarceramento do fundador da Bad Boy Records foi a comida.