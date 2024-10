Alyssa Thompson marca o primeiro gol do USWNT na vitória sobre a Islândia

AUSTIN, Texas – Alyssa Thompson marcou seu primeiro gol pela seleção feminina dos Estados Unidos, e Jaedyn Shaw e Sophia Smith marcaram na noite de quinta-feira no Q2 Stadium, quando os americanos derrotaram a Islândia por 3 a 1 em sua primeira partida desde que conquistaram o quinto ouro olímpico. medalha em agosto.

Thompson abriu o placar aos 39 minutos, cortando para dentro para colocar a bola no pé direito e acertando um chute na parte inferior da trave, perto do canto mais distante.

“Entrando em campo e vestindo esta camisa no começo, pensei: ‘Isso é surreal’”, disse Thompson no intervalo. “Eu simplesmente – não consigo descrever como me sinto. Estou tão feliz.”

A partida de quinta-feira foi o início da turnê vitoriosa do USWNT desde os Jogos de Paris. Os americanos enfrentam novamente a Islândia no domingo, em Nashville, Tennessee, e a Argentina, na quarta-feira, em Louisville, Kentucky.

“Sei que ela está comprometida em buscar o próximo nível em seu jogo e acho que você vê o quão ameaçadora e perigosa ela é”, disse a técnica dos EUA, Emma Hayes, sobre Thompson após a partida. “Não é um gol fácil, entrar pelo lado esquerdo e acertar no canto superior. Mas ela é alguém que está – sua carreira internacional começou muito cedo. É por isso que acredito que leva tempo.

“Talvez ela não estivesse pronta antes, mas posso ver pelo desempenho desta noite aqui que ela oferece muito para nós no futuro e fiquei super satisfeito com seu gol e desempenho.”

A Islândia empatou no início do segundo tempo, quando Selma Magnusdottir marcou em um chute rasteiro de pé esquerdo de fora da área, após escapar de três meio-campistas do USWNT.

Os visitantes, 13º colocados no ranking mundial, foram organizados defensivamente e superaram o USWNT no primeiro tempo, apesar de terem apenas cerca de um terço da posse de bola.

Alyssa Thompson, à direita, comemora após marcar seu primeiro gol pelo USWNT. Imagens Getty

Mas o USWNT avançou no segundo tempo com contribuições importantes vindas do banco. Shaw, que disputou sua primeira partida desde julho, depois de não ter jogado um minuto nas Olimpíadas devido a uma lesão na parte inferior do corpo, entrou atrás da defesa da Islândia aos 85 minutos e enfiou a bola entre as pernas da goleira Telma Ívarsdóttir para o gol verde.

“Eu apenas digo que é tudo plano de Deus”, disse Shaw refletindo sobre sua experiência nas Olimpíadas. “Foi um mês muito difícil para mim, mas também foi o melhor mês da minha vida, e aprendi muito com ele. E isso só me deixou com mais vontade de voltar e produzir o mesmo, se não mais.”

Shaw entrou na partida aos 67 minutos para assumir a posição de número 10 do capitão Lindsey Horan. Três minutos depois do gol de Shaw, Smith marcou de voleio de dentro da área. A estrela do Portland Thorns está lidando com uma lesão no tornozelo que a fez perder um mês da temporada da NWSL recentemente. Ela entrou na partida de quinta-feira aos 72 minutos.

Hayes disse no início desta semana que o objetivo de sua equipe nesta janela internacional é duplo: uma reflexão sobre as Olimpíadas e uma virada de página em direção à próxima fase da equipe – na qual ela vê Shaw desempenhando um papel importante.

“Acho que todos em nosso vestiário estão maravilhados por Jaedyn Shaw saber o que ela experimentou no verão”, disse Hayes. “Sua capacidade de criar e marcar gols é incomparável neste país. Seus pés eram fabulosos. Ela marcou bem o gol e parecia muito ameaçadora.”

A promessa de Hayes do antigo e do novo aconteceu na quinta-feira, com uma escalação familiar lançada no início, seguida de retornos e estreias.

Thompson, 19, fez sua primeira aparição pelo USWNT em 10 meses depois de participar da Copa do Mundo de 2023 aos 18 anos. Ela foi o único membro titular do USWNT na quinta-feira que não estava na escalação olímpica.

O atacante Yazmeen Ryan e o meio-campista Hal Hershfelt fizeram sua estreia no USWNT saindo do banco no segundo tempo. Emily Sonnett começou como zaga central para somar sua 100ª internacionalização, tornando-se a 45ª jogadora na história do programa a atingir a marca do século.