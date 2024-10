Amanda Nunes manda recado para Dana White: ‘Me liga, por favor’

Amanda Nunes aproveitou as redes sociais para enviar uma mensagem única ao CEO do UFC, Dana White.

“A Leoa”, que se aposentou do esporte após defender o título peso galo do UFC contra Irene Aldana em junho de 2023, postou um vídeo cantando “Outdoor”, do grupo de samba brasileiro Só Pra Contrariar.

Nunes mudou a letra para pedir a White “me ligue, por favor”, acrescentando que “estou com tantas saudades de você”.

A letra original é a seguinte.

Não acredito que você não vai me procurar

Eu sofri muito além do que mereço

Ah, por favor ligue

Sinto muito sua falta

Nunes deixou o UFC como campeã de duas divisões, vencendo 14 das últimas 15 lutas. Julianna Peña – a única derrota de Nunes nesse trecho, que venceu “The Lioness” pelo cinturão de 135 libras antes de perder a revanche – convocou uma luta trilogia após derrotar Raquel Pennington na co-luta principal do UFC 307 no último sábado. em Salt Lake City.