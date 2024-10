Andy Reid revela os segredos por trás do sucesso dos Chiefs: Mahomes e Kelce conseguirão superar começos lentos?

EUuma entrevista recente com Fox EsportesO técnico do Kansas City Chiefs, Andy Reid, compartilhou informações valiosas enquanto a equipe se prepara para um jogo importante. Com a montagem de pressão, Reid discutiu as qualidades únicas de Patrick Mahomes, o início lento de Travis Kelcee o potencial promissor do recebedor novato Worthy, que joga com instintos que lembram DeSean Jackson.

Mahomes: o jogador mais inteligente em campo

Reid elogiou Mahomes por seu QI no futebol e impulso competitivo. “Ele é muito inteligente; tem ótimos instintos futebolísticos”, disse Reid. “Ninguém quer ser mais treinado do que ele e ele está sempre procurando melhorar.” O treinador principal enfatizou a vontade de Mahomes em aprender com os seus erros e o seu compromisso com os companheiros.

Travis Kelce: Superando as primeiras lutas

Reid também abordou o início lento de Kelce nesta temporada, atribuindo-o a vários fatores, mas expressando confiança na capacidade do tight end de se recuperar. “Ele tem instintos fenomenais e sabe jogar no espaço. Ele é amigável com os quarterbacks e isso é inestimável.” Reid explicou. A experiência e o conjunto de habilidades de Kelce são cruciais para os Chiefs enquanto eles buscam recuperar o ritmo ofensivo.

Digno: uma estrela em ascensão

O treinador destacou o potencial do recebedor novato Worthy, comparando seu estilo ao do ex-astro DeSean Jackson. “Ele joga com grande conhecimento de futebol e sabe evitar rebatidas, o que é uma vantagem para o seu tamanho”, Reid observou. Com a capacidade de Worthy de ampliar o campo, os Chiefs estão entusiasmados com a dimensão adicional que ele traz ao ataque.

Promover a comunicação e a coesão da equipe

Reid enfatizou a importância da comunicação aberta dentro da equipe. “Tenho um comitê de jogadores que me mantém atualizado sobre como eles estão se sentindo”, disse ele. “É crucial no mundo de hoje falar sobre recuperação e manter os jogadores atualizados.” Esta abordagem proativa ajuda a manter o moral e a prontidão enquanto a equipe se prepara para os desafios futuros.

Focado no presente

Enquanto os Chiefs olham para o próximo confronto, Reid enfatizou a importância de permanecer com os pés no chão e evitar a complacência. “Não falamos de troféus; entendemos que o nível de competição é alto”, ele disse. O foco da equipe continua em cada jogo, preparando-se para dar o seu melhor semana após semana.

Com os Chiefs prontos para entrar em campo, todos os olhos estarão voltados para Mahomes, Kelce e a estrela em ascensão Worthy, enquanto eles pretendem provar seu domínio mais uma vez. Os fãs podem esperar um desempenho emocionante enquanto os Chiefs buscam mudar sua temporada e fazer uma declaração na liga.