Anfitrião de Bills contra Texans, incluindo WR Shakir, três na defesa

ORCHARD PARK, NY – O Buffalo Bills ficará sem vários jogadores importantes no jogo de domingo contra o Houston Texans, com o wide receiver Khalil Shakir, os defensive tackles Ed Oliver e Austin Johnson e o safety Taylor Rapp, todos descartados pelo técnico Sean McDermott em Sexta-feira.

Oliver sofreu uma lesão no tendão da coxa no treino de quinta-feira, e as outras lesões ocorreram no jogo. Johnson (oblíquo), Rapp (protocolo de concussão) e Shakir (tornozelo) não treinaram esta semana. Shakir é o principal recebedor do time em quatro jogos, tendo acertado 18 dos 19 alvos em 230 jardas e dois touchdowns. Curtis Samuel está entre os recebedores que terão um papel mais importante em sua ausência.

“Agradeço que tenhamos Curtis e alguns outros caras que movimentamos e tudo mais”, disse McDermott. “… [Shakir’s] um jogador muito importante para nós, um jogador muito bom e um cara em quem Josh tem muita confiança e com quem construiu um relacionamento, então sentiremos falta dele, sem dúvida, mas, novamente, outra oportunidade para alguém se apresentar.”

McDermott disse que ainda não conversou com o treinador esportivo Nate Breske sobre por quanto tempo a lesão de Oliver o manterá afastado.

No elenco ativo, os tackles defensivos disponíveis do time serão o titular DaQuan Jones, o novato DeWayne Carter e Zion Logue, que assinaram o elenco de treino do Atlanta Falcons esta semana, com Eli Ankou e Branson Deen disponíveis no elenco de treino.

O wide receiver do Bills, Khalil Shakir, estará ausente devido a uma lesão no tornozelo esta semana, enquanto Buffalo enfrenta o Houston Texans. Shakir não treinou esta semana depois de se machucar na derrota para o Baltimore Ravens na semana passada. Imagens de Geoff Burke-Imagn

Com Rapp de fora, Cole Bishop, escolhido para o segundo turno, terá sua primeira estreia na NFL ao lado de Damar Hamlin.

O linebacker Terrel Bernard (peitoral) e o corner de níquel Taron Johnson (antebraço) treinaram de forma limitada durante toda a semana e serão questionáveis ​​para o jogo. Bernard se machucou na semana 2 e Johnson está ausente desde a primeira viagem da semana 1.

McDermott disse que continua sentindo que Bernard está à frente de Johnson, que permaneceu com uma camisa sem contato para o treino de sexta-feira, mas que eles verão como será a sexta-feira e progredirão a partir daí.