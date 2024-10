Angel City FC perdeu 3 pontos e foi multado por violação do teto salarial

O Angel City FC foi multado em US$ 200 mil e deduzido de três pontos na classificação de 2024 depois que uma investigação da Liga Nacional de Futebol Feminino descobriu violações do teto salarial, anunciou a liga na quinta-feira.

A presidente e CEO da equipe, Julie Uhrman, e a gerente geral, Angela Hucles Mangano, também foram suspensas “de exercer funções relacionadas a quaisquer transações de jogadores” pelo resto de 2024.

As penalidades são as mais severas da história da liga para uma infração esportiva. A dedução de três pontos deixa Angel City para o 12º lugar e nove pontos fora da posição de playoff com quatro jogos para o final.

As violações resultam da celebração de “cinco cartas paralelas diretamente com jogadores que celebraram acordos plurianuais e não foram divulgados à liga” em acordos executados em 2023, compensando-os fora do que foi relatado à liga em seus contratos, a NWSL disse em um comunicado à imprensa.

De acordo com a liga, os benefícios não divulgados fizeram com que Angel City excedesse o teto salarial em aproximadamente US$ 50.000 por quatro semanas durante a temporada de 2024.

“A NWSL continua comprometida em manter a justiça e a transparência em todos os clubes, reforçando a importância de aderir às regras estabelecidas e de manter o equilíbrio competitivo dentro da liga”, afirmou o comunicado da liga.

Angel City FC não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da ESPN.

Além disso, a NWSL disse que “conduziria investigações e auditorias anuais dos gastos dos jogadores nos clubes para garantir o cumprimento das regras da liga”.

A pesquisa anônima do gerente geral da ESPN, divulgada no mês passado, revelou um acordo quase unânime de que as equipes não seguem as regras. Vários GMs apontaram as violações do teto salarial e as compensações laterais como os principais problemas da liga.

“Não. As pessoas trapaceiam e trapaceiam no teto salarial”, disse um GM. “Temos visibilidade do teto salarial e sei o que os jogadores precisam para receber na liga e vejo quanto eles estão recebendo. [elsewhere] e não é possível. … Já negociamos por jogadores antes e, como parte da troca, fomos informados de que eles estão recebendo outro dinheiro fora do que está em seu contrato, o que é uma indicação de que outras equipes estão fazendo isso.

Um GM diferente disse: “As pessoas têm maneiras diferentes de dar dinheiro aos jogadores e acho que essa é a maior coisa que provavelmente o pessoal do front office faz”.

Em 2021, antes de jogar uma partida como time de expansão na temporada seguinte, Angel City foi multado em US$ 40.000 por adulteração ao tentar contratar um jogador de outro time.