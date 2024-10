Angel Reese comete um lapso de língua com GloRilla sobre a diferença de idade que ela tem com o irmão Julian

Angel Reese continua a ser um turbilhão cada vez que interage em seu podcast Assumidamente anjo e esta última aparição não foi exceção… e foi aí que um tema familiar do jogador do Chicago Sky foi abordado desta vez.

Após a comoção causada pela presença de Kayla Nicole, ex-namorada de Travis Kelce, desta vez o convidado foi o rapper GloRillacom quem tocaram um tema muito familiar de Angel Reese.

Angel Reese esclarece para GloRilla quantos anos à frente de seu irmão Julian ele está

As duas mulheres se conectaram imediatamente no podcast ao vivo e o rapper abordou a competitividade que existe e o nome Juliano, Anjo irmão que joga como veterano no Universidade de Marylandsurgiu.

Naquele momento Anjo contou a uma intimidade familiar sobre as brigas que teve com o irmão para ver quem era o melhor e o artista aproveitou para perguntar quem era o mais velho dos dois.

Foi nesse momento que ocorreu um lapso Anjo veio a memória: “Só o tenho há 11 meses”, disse ele.

A resposta do rapper fez os dois rirem. “Como isso aconteceu?” perguntado GloRilla. E a boa vibração entre os dois continuou enquanto Anjo respondeu: “Pergunte à minha mãe.”

Mas longe de tudo terminar aí, o WNBA novato teve que usar X (anteriormente Twitter) para contar a lacuna mental que ela tinha sobre sua diferença de idade Juliano.

“ok, eu e meu irmão estamos na verdade 13 meses aparti estava errado, mas 13 meses ainda é louco, lmaooo”, Anjo postado, mas quem o teria feito perceber seu erro de cálculo? Ele recebeu uma ligação de seu mãe? Foi Juliano quem alertou sua irmã sobre o erro?