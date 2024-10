Angel Reese, da Sky, e Reebok estendem acordo; sapato exclusivo em 26

A estrela do Chicago Sky, Angel Reese, concordou com uma extensão do contrato de patrocínio de vários anos com a Reebok, incluindo o lançamento de um calçado exclusivo em 2026, disse a empresa à ESPN na quinta-feira.

Reese, a sétima escolha no draft da WNBA de 2024, torna-se um dos seis jogadores ativos da WNBA com um contrato exclusivo de calçados, juntando-se a Breanna Stewart (Puma) de Nova York e Sabrina Ionescu (Nike), A’ja Wilson de Las Vegas (Nike ) e Sydney Colson (Creative Control) e Caitlin Clark de Indiana (Nike).

“A Reebok e a Angel estão crescendo juntas a cada dia e nossas visões para o futuro estão alinhadas”, disse Jide Osifeso, chefe de basquete da Reebok, à ESPN. “Estamos entusiasmados em continuar o relacionamento com uma construção totalmente nova de sua silhueta característica.”

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Em sua temporada de estreia com o Sky, Reese obteve uma média de 13,1 rebotes, recorde da WNBA, marcando 13,6 pontos por jogo e compilando um recorde de estreia de 26 duplas duplas, incluindo 15 consecutivas – a sequência mais longa na história da WNBA.

Reese também se tornou a primeira jogadora na história da WNBA a ter 20 ou mais rebotes em três jogos consecutivos, e sua seqüência de 28 jogos com rebotes de dois dígitos é a mais longa da história da WNBA.

Ela terminou em segundo lugar, atrás de Clark, na votação de Estreante do Ano da WNBA.

Na semana passada, Reese, que ganhou US$ 73.439 durante sua temporada de estreia no Sky, disse no Instagram Live que “a WNBA não paga minhas contas” e revelou que seu aluguel é de US$ 96.000 por ano.

Além da Reebok, Reese também tem acordos de patrocínio com Good American, Tampax, marca de beleza Mielle, Beats by Dr. Dre e doces Hershey’s Reese’s Pieces. Ela também vende mercadorias de marca em seu site e iniciou um podcast em setembro chamado “Unapologeically Angel”.