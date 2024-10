Angel Reese não para de surpreender seus fãs: confira seu novo visual que não deixa ninguém indiferente

Angel Reese não para. Terminada a temporada da WNBA, a avançada do Chicago Sky continua a dar informações ao feed graças às ações que realiza, tanto profissionalmente (podcast) como privadamente, onde é uma mulher muito ativa na sua conta do Instagram.

Após a boa temporada no Chicago Sky, interrompida pela lesão sofrida no pulso contra o Los Angeles Sparks em setembro, a jogadora conseguiu se manter ativa em outras versões fora do esporte e lá também continuou com o sucesso que conquistou. teve como jogador.

Além do que ela faz em sua vida privada, seu podcast de sucesso, ‘Unapologeically Angel’, fez tanto sucesso que a conversa que ela teve com Kayla Nicole, que falou sobre o relacionamento que teve com o ex-namorado Travis Kelce, ainda repercute.

A última coisa que ela fez para surpreender todos os seus mais de 4 milhões de seguidores em sua conta do Instagram foi mostrar o novo visual que usará no cabelo, mudando sua imagem como a conhecemos até agora.

A talentosa jogadora do Chicago Sky usou os stories de sua conta no Instagram para postar algumas fotos e um vídeo, que acompanha essa história, para mostrar seu novo visual.