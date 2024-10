Angelina Jolie não consegue escapar de Brad Pitt, assina ‘Mr. & Sra. Pôster Smith

“Brangelina” pode ter desaparecido há muito tempo… mas Angelina Jolie ainda mantém vivo o hype de “Mr. & Mrs. Smith” para os fãs obstinados, apesar de ter uma relação muito amarga com seu ex.

A atriz estava divulgando seu novo filme, “Maria”, no Festival de Cinema de Nova York na noite de segunda-feira, onde parou para autografar um pôster do filme de 2005 que deu início ao seu romance com Brad Pitt – mesmo que eles estejam envolvidos em uma complicada batalha de divórcio desde 2016.