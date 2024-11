Angels aterrissam o rebatedor Jorge Soler do Braves para RHP Griffin Canning

O Atlanta Braves trocou o outfielder Jorge Soler com o Los Angeles Angels pelo destro Griffin Canning na quinta-feira, iniciando a temporada quente com um acordo que envia um bastão poderoso para Los Angeles e adiciona profundidade de arremesso à rotação de Atlanta, anunciaram as equipes.

Esta é a segunda vez que Soler é negociado nos últimos três meses. Depois de assinar um contrato de agente livre de três anos no valor de US$ 42 milhões com o San Francisco no inverno passado, os Giants o transferiram para Atlanta, onde ele havia vencido um campeonato em 2021.

Soler, cujo gigantesco home run no jogo 6 da World Series de 2021 continua sendo uma marca registrada do time Braves, atingiu 0,241/0,338/0,442 com 21 home runs e 64 RBIs em 142 jogos na última temporada. Ele deve US$ 32 milhões nos últimos dois anos de seu contrato.

“Eu estava malhando e recebi uma ligação do GM dizendo que eu estava sendo negociado”, disse Soler por meio de um intérprete. “É incrível a rapidez com que tudo aconteceu, mas estou grato aos Angels por me darem a oportunidade.”

Canning, de 28 anos, foi escolhido no segundo turno e estreou em 2019, menos de dois anos depois de ser convocado. Ele foi titular em 31 jogos pelos Angels na última temporada, postando um ERA de 5,19 em 171⅔ entradas com 130 caminhadas, 66 eliminações e 31 home runs permitidos. Ele alcançará a agência gratuita após a temporada de 2025.

O canhoto Max Fried e o destro Charlie Morton, ambos elementos básicos da rotação dos Braves, são agentes livres neste inverno. As equipes podem assinar novamente os agentes livres entre agora e as 17h00 horário do leste dos EUA de segunda-feira, quando o período de silêncio do esporte termina e a agência livre irrestrita começa.

As equipes também devem apresentar ofertas de qualificação aos jogadores até o prazo final das 17h. Espera-se que Fried, que é um dos principais agentes livres deste ano, receba um.

O acordo insere Soler em uma escalação que inclui vários jovens jogadores promissores, incluindo o apanhador Logan O’Hoppe, o shortstop Zach Neto e o jogador de primeira base Nolan Schanuel. Soler provavelmente se tornará o rebatedor designado dos Angels, com Mike Trout, Taylor Ward, Jo Adell e Mickey Moniak prontos para receber a maioria das rebatidas no campo externo. Los Angeles terminou em último lugar na Liga Americana Oeste na temporada passada com 63-99.

“É alguém que pode mudar um jogo com um golpe de taco”, disse o gerente geral do Angels, Perry Minasian. “Pode jogar no campo externo se precisar. Grande ser humano, cara do clube A-plus, alguém com quem nosso técnico está familiarizado. mudar nossa escalação.”

Os Braves, que foram derrotados na rodada de wild card por San Diego em uma temporada repleta de lesões, ainda esperam o vencedor da Liga Nacional Cy Young, Chris Sale, o veterano Reynaldo Lopez e o novato Spencer Schwwellenbach em seu rodízio. Mover o dinheiro de Soler permite que os Braves, que normalmente estão ativos no início da entressafra, tenham como alvo agentes livres ou outras aquisições por meio de negociação, o que fizeram no ano passado ao adquirir Sale de Boston.

Minasian disse que apesar dos Angels adicionarem uma quantidade significativa de folha de pagamento na aquisição de Soler, ele espera ser agressivo na agência gratuita depois que Los Angeles entrou em colapso em seu primeiro ano sem Shohei Ohtani.

“Este é o movimento número 1”, disse ele. “Esperamos que haja mais mudanças. Espero melhorar este clube em muitas áreas diferentes.”

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.