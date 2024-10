Anne Hathaway encanta com apresentação do Queen na arrecadação de fundos de Kamala Harris

Anne Hathaway voltou às suas raízes de “Ella Enchanted” por um Kamala Harris arrecadação de fundos em Nova York … cantando de forma impressionante “Somebody to Love” do Queen para a multidão.

Confira… a atriz subiu ao palco do evento Broadway for Harris, onde cantou em voz alta e com orgulho a balada de amor mais famosa da banda de rock. E, não é à toa’, ela parecia bastante sólida também!!!