Antevisão da semana 9 do futebol universitário: grandes confrontos da SEC, QB de Boise State e cotações da semana

A semana 9 do futebol universitário chegou e embarcamos em mais um fim de semana de confrontos emocionantes que você não vai querer perder.

A noite de sexta-feira contará com um confronto final entre as equipes nº 17 de Mountain West, Boise State e UNLV, com uma derrota. A maioria dos fãs de futebol universitário sabe o nome da estrela do running back de Boise State, o favorito do Heisman Trophy, Ashton Jeanty, mas você conhece o quarterback do Broncos?

O número 8 da LSU e o número 14 do Texas A&M se enfrentam em uma grande conferência no sábado à noite. Ambos estão invictos como os dois primeiros times na classificação da SEC na Semana 9, mas apenas um time pode deixar Kyle Field com uma vitória. A defesa do Texas A&M conseguirá manter o ataque da LSU fora do campo?

Nossos especialistas em futebol universitário visualizam grandes jogos e histórias para saber e compartilham citações da semana seguinte, na semana 9.

Ir para uma seção:

Principais confrontos da SEC | Missouri-Alabama | QB do estado de Boise

Citações da semana

O que as duas principais equipes da SEC estão fazendo antes do confronto de sábado?

LSU QB Garrett Nussmeier tem cinco jogos de 300 jardas até agora nesta temporada. Imagens de Nelson Chenault-Imagn

O técnico do Texas A&M, Mike Elko, disse que as semelhanças entre LSU e sua equipe nesta temporada têm sido “assustadoramente semelhantes”. Ambos começaram com grandes jogos da Semana 1 e perderam, A&M para Notre Dame e LSU para USC. Mas ambos melhoraram constantemente durante toda a temporada e se enfrentam em 6-1, com A&M 4-0 na SEC e LSU 3-0. Eles fizeram isso de maneiras diferentes, no entanto. LSU melhorou na defesa, mantendo Ole Miss em 26 na vitória na prorrogação, e depois perdendo apenas 10 em Arkansas na semana passada. A defesa de Blake Baker agora ocupa o terceiro lugar em taxa de pressão e o sétimo em sacks, apesar de ter perdido Harold Perkins na temporada na Semana 4. Ofensivamente, Garrett Nussmeier tem cinco jogos de 300 jardas, enquanto os Tigers estão em oitavo lugar nacionalmente em passes ofensivos com 322,4 jardas por jogo . Nussmeier lidera a SEC com 18 touchdowns de passe e 82,5 QBR.

Enquanto isso, o Texas A&M tem uma defesa mesquinha que foi complementada por um jogo de corrida forte que retarda os jogos e mantém os ataques adversários fora do campo. Os Aggies conseguiram deter os adversários sem pressionar, acertando apenas 16% das vezes, oito pontos mais baixos da FBS, segundo pesquisa da ESPN. Os oponentes completam apenas 54% dos passes contra os Aggies, os 10º melhores da FBS, e fizeram paradas importantes, classificando-se em 16º lugar nacionalmente na defesa de terceira descida. No ataque, o Texas A&M ocupa o 12º lugar na corrida, com 218 jardas por jogo, uma força estabilizadora enquanto os Aggies superavam a lesão no ombro de Conner Weigman na semana 2. Marcel Reed começando até que Weigman voltou a dominar o Missouri, indo 18 de 22 para 276 jardas . Le’Veon Moss, que assumiu a responsabilidade como running back, tem cinco TDs nos últimos dois jogos e pretende se tornar a terceira Aggie a ter vários touchdowns corridos em três jogos consecutivos desde que Texas A&M ingressou na SEC em 2012. – David Wilson

O que Missouri e Alabama precisam fazer para vencer o confronto na Semana 9

Alabama: Parece simples, mas o Alabama precisa jogar um jogo completo e, provavelmente ainda mais importante, um jogo limpo. Começando no segundo tempo da vitória por 41-34 sobre a Geórgia na Semana 4, na qual os Bulldogs acumularam 381 jardas após o intervalo e eliminaram uma desvantagem de 28-0, foi um sucesso ou um fracasso com o Crimson Tide. A defesa novamente lutou na semana seguinte em uma derrota chocante por 40-35 para Vanderbilt, seguida por uma fuga instável por 27-25 contra a Carolina do Sul em casa em um jogo que o Alabama liderou por 14-0, apenas para ver a Carolina do Sul recuperar um chute lateral no final e ter uma chance de vencer. Então, há uma semana, o ataque não compareceu na derrota por 24-17 para o Tennessee.

O quarterback Jalen Milroe foi sensacional na vitória sobre a Geórgia, mas lançou cinco interceptações nos últimos três jogos. Tennessee o demitiu três vezes, e ele teve 11 jardas corridas em 14 corridas. As penalidades atormentaram a Crimson Tide. Eles têm 62 na temporada. Apenas quatro equipes da FBS foram mais penalizadas. Eles foram penalizados 15 vezes, o maior da temporada, contra o Tennessee, incluindo uma falta pessoal de 15 jardas sobre o recebedor Kendrick Law durante a penúltima investida do Alabama. — Chris Baixo

Missouri: Não há um caminho simples para vencer como time de estrada dentro do Bryant-Denny Stadium, onde o Crimson Tide perdeu apenas seis vezes desde o final da temporada de 2007. E o caminho do Missouri para uma vitória histórica em Tuscaloosa não será ajudado pelas ausências esperadas do quarterback Brady Cook (tornozelo) e do líder Nate Noel (pé). Abaixo da dupla de talentos ofensivos, os Tigers devem encontrar uma maneira de desacelerar Jalen Milroe e Alabama da mesma forma que o Tennessee fez há uma semana.

Os Voluntários limitaram o Crimson Tide a 75 jardas corridas e pressionaram Milroe 24 vezes enquanto o passador júnior lançava um par de interceptações e completava 55,6% de seus arremessos, o menor da temporada, na derrota por 24-17. Missouri entra no sábado em 24º lugar em eficiência defensiva na zona vermelha, e se os Tigers conseguirem ficar próximos mais cedo, talvez eles fiquem com um time do Alabama que foi derrotado por 81-55 após o intervalo em quatro jogos da liga. Nenhuma equipe da SEC teve mais recuperações de sete ou mais pontos neste outono do que o Missouri, e os Tigers entram na Semana 9 com um recorde de 7-0 em jogos com um placar desde o início da temporada passada. — Eli Lederman

Maddux Madsen é muito mais do que o outro cara na defesa de Boise State

Boise State QB Maddux Madsen totalizou 12 TDs com apenas duas interceptações nesta temporada. Imagens de Troy Wayrynen-Imagn

Maddux Madsen, da Boise State, pode ser a pessoa ideal para dividir o campo de defesa com o favorito do Troféu Heisman.

O caminho de Madsen para se tornar o quarterback titular do Boise State, onde ele se alinha ao lado do famoso running back Ashton Jeanty, não foi um tiro certeiro. Ele é um QB de 1,70 metro que não recebeu ofertas de bolsas de estudo das duas escolas Power 4 em seu estado natal, Utah, e veio para Boise State somente depois que um recruta QB altamente elogiado, Katin Houser, mudou seu compromisso com o estado de Michigan .

Madsen, estudante do segundo ano, não precisa de tutoriais sobre funções ou trabalho em equipe, o que a competição exige, como as oportunidades são conquistadas e como navegar pelas adversidades. Ele cresceu perto de campos de beisebol, enquanto seu pai, Eric, treinava em Utah Valley. Maddux e seus quatro irmãos receberam nomes de destaques do beisebol – Maddux em homenagem ao arremessador do Hall da Fama Greg Maddux, e aos irmãos Mays (Willie), McGwire (Mark) e Mick (Mantle), e à irmã Macee Jo (DiMaggio).

“No beisebol, você quase se preparou para o fracasso”, disse Maddux. “Se você está atingindo 0,300, isso é bastante elite. Então, aprendi a não me deixar levar por certas coisas. Obviamente, o futebol é um pouco diferente, mas haverá coisas que dão errado, e lidar com as adversidades é algo Aprendi com o beisebol e traduzi para o futebol.”

Ele passou grande parte de sua carreira no Broncos competindo. Na temporada passada, ele dividiu tempo com Taylen Green em um sistema de dois zagueiros que terminou quando Madsen sofreu uma lesão no joelho em novembro. Quando Boise State adicionou Malachi Nelson, transferido da USC, em janeiro, muitos presumiram que o cargo inicial iria para o ex-recrute geral número 1 da ESPN.

Mas Madsen derrotou Nelson no camp e completou 63,8% de seus passes para 1.273 jardas, 12 touchdowns e duas interceptações em seis jogos.

“Ele não quer que nada seja dado a ele”, disse o técnico do Boise State, Spencer Danielson, que informou a Madsen após a temporada de 2023 que o time estaria em busca de um quarterback transferido. “Ele quer ser desafiado, quer a oportunidade de competir, e o palco nunca é grande demais para ele. Ele sempre foi um cara que tem mentalidade de caçador. “

Danielson viu a aproximação de Madsen desde o início. Depois que um passe foi desviado e interceptado em Georgia Southern na abertura da temporada, Madsen começou a posse de bola seguinte com finalizações de 53 e 36 jardas, e Jeanty coroou a corrida com um touchdown de 1 jarda. Na semana seguinte, Madsen completou apenas 17 dos 40 passes em uma derrota por 37-34 em Oregon, enquanto a defesa dos Ducks sufocava os recebedores do Broncos e fechava rapidamente as janelas de passe.

Desde então, Madsen completou 70,8% de suas tentativas.

“Eu entendo que haverá estádios barulhentos, que serão ditas coisas, então como posso controlar o jogo com uma mentalidade neutra?” Madsen disse. “Aprendi que a seriedade com que tenho que abordar o jogo é definitivamente diferente da que tive no passado. Estamos numa situação sem brincadeira neste momento e temos que atacar todos os dias com total intenção e foco.”

Madsen também reconhece que o ataque de Boise State passará em grande parte por Jeanty, que lidera o país em jardas corridas e ocupa o sexto lugar em tentativas.

“É a melhor coisa de todas”, disse Madsen sobre jogar com Jeanty. “Eu digo às pessoas que tenho o melhor lugar da casa, observando-o fazer o que faz.”

Jeanty continuará a dominar os holofotes, e com razão, mas Madsen também será um fator significativo se Boise State chegar à sua primeira aparição nos playoffs do futebol universitário.

“Ninguém queria ouvir sobre Maddux Madsen, porque ele era o garoto de 5 a 10 anos de Utah que não foi recrutado”, disse Danielson. “Ele realmente tem sido a personificação do que somos aqui em Boise State, um daqueles caras que são excluídos, têm um peso no ombro e tudo o que ele fez foi ganhar tudo o que tem.” — Adam Rittenberg

Citações da semana

“Sempre respeitei esses treinadores porque é daí que venho. Comecei como treinador principal da Divisão II, ele progrediu. E sempre que você pode contratar um graduado da Ivy League, isso me torna mais inteligente. funcionou bem para mim.” – O técnico da LSU, Brian Kelly, ao contratar o agora técnico da Texas A&M Mike Elko, ex-aluno da Penn, como seu coordenador defensivo em 2017, depois que Elko passou por Penn, Academia da Marinha Mercante dos EUA, Richmond e Hofstra, entre outros.

“Defina ‘at’”, disse o técnico do Missouri, Eli Drinkwitz, quando questionado se o quarterback Brady Cook (tornozelo) estaria no treino de terça-feira (desde então, Cook foi considerado dúvida para o jogo de sábado). “Não sei se diria para participar. Prevejo que ele estará fora no treino. Mas é por isso que não vou deixar a mídia no treino, para que vocês não possam se preocupar com o que ele está fazendo ou não. fazendo na prática.”

“É uma excelente oportunidade para nós em um grande palco. Quando recrutamos, falamos sobre o grande futebol universitário e uma das coisas é que você pode jogar contra Notre Dame todos os anos”, disse o coordenador defensivo da Marinha, PJ Volker, antes do jogo de sábado. confronto entre Fighting Irish e Midshipmen. “Obviamente eles são a nata do futebol universitário. Ter esta oportunidade é algo que todos nós apreciamos.”