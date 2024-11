Antevisão de grandes confrontos, além de candidatos ao título da conferência e cotações da semana para a Semana 10

A semana 10 do futebol universitário chegou, enquanto aguardamos alguns jogos emocionantes da conferência.

Sábado terá um confronto imperdível entre o número 4 do estado de Ohio e o número 3 da Penn State no Beaver Stadium. O quarterback do Ohio State, Will Howard, está pronto para enfrentar o time que ele torceu quando cresceu na Pensilvânia, enquanto o quarterback do Penn State, Drew Allar, é uma decisão na hora do jogo após sofrer uma lesão no joelho esquerdo. Que mudanças os Leões de Nittany teriam que fazer se Allar não pudesse jogar?

O nº 18 Pitt e o nº 20 SMU se enfrentam em um grande confronto ACC no sábado à noite, com ambas as equipes entrando neste jogo invictas na conferência. Embora ambas as equipes tenham passado por algumas mudanças na entressafra para ajudá-las a chegar a este ponto, como essas mudanças afetaram seu jogo nesta temporada?

Nossos especialistas em futebol universitário visualizam grandes jogos, candidatos ao título da conferência e compartilham cotações da semana antes da semana 10.

Ir para uma seção:

Estado de Ohio-Estado de Penn | Candidatos ao título da conferência | Mudanças SMU/Pitt

Citações da semana

O que cada equipe precisa capitalizar para vencer?

Se os Leões de Nittany forem forçados a escolher o quarterback reserva do segundo ano, Beau Pribula, então o estado de Ohio terá a chance de explorar sua relativa inexperiência. De qualquer forma, os Buckeyes têm que fazer um trabalho melhor pressionando o passador do que na derrota em 12 de outubro em Oregon. Naquela derrota por 32-31, eles não conseguiram demitir Dillon Gabriel nenhuma vez. A defesa do estado de Ohio também não conseguiu forçar uma virada. Se os Buckeyes não conseguirem forçar o quarterback da Penn State – quem quer que seja – a fazer jogadas negativas, eles poderão ter dificuldade em sair do State College com uma vitória. — Jake Trotador

Abdul Carter (quatro sacks, 9,5 tackles para derrota) pode ser um fator significativo para pressionar Will Howard, e os Leões seriam realmente ajudados se Dani Dennis-Sutton jogasse para fornecer um bom complemento para Carter. A Penn State também deve estar ciente de Tuimoloau, que apresentou o melhor desempenho defensivo em um único jogo que já testemunhei ao vivo há dois anos no Beaver Stadium, quando teve duas interceptações, dois sacks, um fumble forçado, uma recuperação de fumble e um passe desviado que levou a outra interceptação. Ele não teve um jogo tão bom desde então, mas a Penn State não pode ignorá-lo. — Adam Rittenberg

Quem parece um candidato ao título da conferência indo para a Semana 10?

SMU QB Kevin Jennings totalizou 1.594 jardas de passe enquanto os Mustangs permanecem invictos em jogos de conferência. AP Foto/Jeff Chiu

ACC: O ACC costumava ser conhecido pelo Coastal Chaos – a loucura anual em sua Divisão Costeira que superou as expectativas e resultou em cenários de desempate tão complicados que a NASA teria que se envolver. Agora, o vírus se espalhou. SMU, Clemson e Miami permanecem invictos no jogo ACC – e nenhum deles joga um contra o outro. Isso deixa uma chance muito real de que todos os três acabem empatados, com apenas dois capazes de passar para o jogo do título ACC. E isso sem falar em Pitt, que está 7-0 (mas enfrenta SMU e Clemson nas próximas três semanas) também de olho no jogo do título. O que tudo isso significa? Nesse ritmo, talvez Virginia Tech (3-1 no jogo ACC) acabe ganhando tudo. — David Hale

Dez Grandes: Oregon e Penn State são as duas respostas óbvias, e Ohio State ainda tem, sem dúvida, o maior poder estelar na conferência, apesar de algumas preocupações com a linha de scrimmage. Mas Indiana certamente exibiu a aparência de um verdadeiro candidato. Os Hoosiers controlaram os jogos desde o início, superando seus adversários por 87-0 no primeiro quarto e 372-113 no geral. Sim, as preocupações com o calendário são válidas, mas esse tipo de domínio numa liga Power 4 não é um acaso. Mesmo na semana passada, sem o quarterback titular Kurtis Rourke, Indiana atacou primeiro contra o Washington no retorno de interceptação de 67 jardas de D’Angelo Ponds para um touchdown. Os Hoosiers não dependem demais de um jogador ou grupo de posição.

Rourke não é o único quarterback efetivo, enquanto Justice Ellison é um dos vários zagueiros competentes e Elijah Sarratt é um dos seis jogadores com 15 ou mais recepções. A linha ofensiva, por sua vez, tem sido excepcional, empatando em 10º lugar nacionalmente com o menor número de sacks contra. A defesa de IU tem destaques individuais, como o linebacker Aiden Fisher e o final Mikail Kamara, mas a força coletiva da unidade – 13 jogadores com dois ou mais tackles para derrota, 15 com pelo menos meio sack – brilha consistentemente. Os Hoosiers provavelmente serão testados no sábado no estado de Michigan e nas próximas semanas, mas mostram as qualidades de um candidato legítimo no Big Ten. — Rittenberg

12 grandes: Vamos começar com o óbvio: BYU (8-0, 5-0 Big 12) e Iowa State (7-0, 4-0) permanecem invictos e não jogariam a menos que se encontrassem no jogo do título dos 12 grandes. Se ambos conseguirem chegar à linha de chegada sem perder, é possível que o vencedor receba a despedida dos playoffs e o perdedor ainda se classifique para os playoffs. Existem muitas variáveis ​​para entender o que aconteceria nesse cenário, mas está em jogo. Mas tendo em conta a paridade na conferência, é provavelmente prematuro olhar para tão longe.

A BYU estava a um jogo de perder para o Oklahoma State, sem vitórias (0-5 Big 12), então seria tolice se sentir confiante sobre o resultado de qualquer jogo da conferência restante no cronograma. Com apenas uma derrota cada, Kansas State (4-1) e Colorado (4-1) estão na disputa e não seria uma surpresa, neste momento, se algum deles conseguisse chegar ao jogo do título. Esses parecem ser os quatro principais candidatos, mas cinco outros estão em duas derrotas na conferência – TCU, Texas Tech, Cincinnati, West Virginia e Arizona State – o que significa que suas esperanças não morreram. — Kyle Bonagura

SEC: Os torcedores de toda a liga já estão imaginando cenários que poderiam produzir um empate a quatro na SEC antes do jogo do campeonato da conferência. Existem também algumas possibilidades muito intrigantes, com tantas equipes jogando entre si nas próximas cinco semanas. Mas o time que parece estar avançando, melhorando e jogando seu melhor futebol na hora certa é a Geórgia, que vem de uma semana de folga depois de derrotar o então Não. 1 Texas 30-15 há duas semanas em Austin. É a hora de Kirby Smart, o que significa que ele tem sido excepcionalmente bom em fazer com que seus times dêem o melhor de si nos jogos mais importantes. Os Bulldogs venceram seis dos últimos sete confrontos entre os cinco primeiros. Eles também tiveram a semana passada para descansar e ficar saudáveis, e Smart está esperançoso de que seu melhor atacante, o guarda-direito sênior Tate Ratledge, poderá jogar no sábado contra a Flórida, depois de ficar de fora nos últimos quatro jogos por causa de uma entorse no tornozelo. precisou de cirurgia.

Na defesa, ter Mykel Williams de volta e saudável fez uma grande diferença, principalmente na hora de apressar o passador. Agora, os ataques adversários têm que dar conta de Jalon Walker e Williams, que somaram cinco sacks na vitória sobre o Texas. Não será um caminho fácil para a Geórgia. Após o jogo de rivalidade contra a Flórida em Jacksonville, os Bulldogs viajam para Ole Miss na semana seguinte e depois voltam para casa para enfrentar o Tennessee. Ainda há muito a resolver na SEC, mas o principal Dawg parece ser o mesmo que vimos nos últimos três anos. — Chris Baixo

De que forma a SMU/Pitt mudou em relação à temporada passada para manter uma posição entre os 25 primeiros?

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Os Mustangs têm procurado reforçar a defesa nos últimos anos e isso rendeu dividendos: duas transferências de Miami, Elijah Roberts e Jahfari Harvey, estão empatadas na liderança do time com seis tackles por derrota, e lideram o time às pressas com nove para Roberts e sete para Harvey, acrescentando três sacos cada. Então Harvey bloqueou uma tentativa de field goal de 30 jardas de Duke na última jogada do regulamento para salvar uma vitória por 28-27. — David Wilson

Citações da semana

O Exército está 7-0 sob o comando do técnico Jeff Monken na partida de sábado contra a Força Aérea. Imagens de Edward Diller / Getty

“Estou feliz, estou feliz, mal posso esperar. Será um retorno ao lar para mim. Cresci fã da Penn State. Queria ir para lá a vida toda, eles não achavam que eu era bom o suficiente .Acho que veremos (sábado) se eu estava.” – QB do estado de Ohio, Will Howard, que cresceu em Downingtown, Pensilvânia

“Estou ansioso para ir a Dallas e ver o que eles têm lá. Nunca joguei SMU. É um daqueles jogos em que você nunca jogou, um estádio tão diferente. Crescendo, Eric Dickerson com aqueles óculos de proteção , foi assim que eu cresci, naquela época. Aquele cara era um cara, vendo ele correr lá. Somos um time de boas-vindas, então talvez eu encontre Eric Dickerson no 50-yard. linha ou algo parecido.” – Pat Narduzzi, técnico do Pitt, sobre como fazer amigos em novas paradas de conferências.

“Tentamos nos concentrar em um jogo, e esse é o próximo. Não sei se nos beneficia olhar para o futuro e falar sobre as possibilidades de uma temporada. para nos prepararmos para o próximo jogo, que é o que estamos fazendo neste jogo. Há bastante emoção e bastante em jogo neste jogo… Nossos rapazes sabem, e são maduros o suficiente para saber o que está por aí, se nós. pode continuar a ter sucesso, mas não há jogo mais importante em nossa programação do que este. ” – Técnico do Exército Jeff Monken, cujos Black Knights (7-0, 6-0) estão classificados em 21º lugar na pesquisa da AP e disputando a vaga do Grupo dos 5 no College Football Playoff e o segundo Troféu de Comandante-em-Chefe consecutivo.