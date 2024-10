Anthony Hernandez para o campeão do UFC Dricus du Plessis: ‘Vejo você em breve’

Anthony Hernandez tem um objetivo em mente: conquistar o título dos médios do UFC. O próximo passo do crescente peso médio é a vitória em sua primeira luta principal promocional neste fim de semana.

Hernandez enfrenta Michel Pereira na luta principal do UFC Vegas 99, no APEX, neste sábado. “Fluffy” entra na luta com uma seqüência de cinco vitórias consecutivas e acredita que uma vitória enviará uma mensagem para Dana White e companhia de que ele está pronto para lutar contra os tops até 185 libras. Eventualmente, ele gostaria de lutar pelo título com o atual campeão Dricus du Plessis, não apenas pela chance de atingir seu objetivo, mas pelo confronto estilístico que isso pode produzir para os fãs.

“Ele confunde tudo, você sabe o que quero dizer”, disse Hernandez ao MMA Fighting. Ele é um filho da puta grande e forte, mas mistura muito bem o MMA, e acho que seria uma luta muito boa com ele. Ele é um filho da puta durão. Ele tem queixo, ele pode bater. Tipo, ele bate nas pessoas e as faz dormir. Você sabe o que eu quero dizer? É uma luta emocionante para mim. Isso seria muito divertido.

“E ele está apenas fazendo o que quer, bom para ele. Vejo você em breve.

Depois de perder para Kevin Holland no UFC Jacksonville em maio de 2020, Hernandez não fez nada além de vencer. Mas ele também aprendeu uma lição valiosa na derrota para a Holanda: não competirá a menos que esteja 100% saudável.

O jogador de 30 anos certamente se sente mais saudável do que nunca enquanto se prepara para enfrentar Pereira, que agora está 2 a 0 com duas finalizações rápidas desde que subiu para o peso médio. Dizer que Hernandez estava animado para enfrentar alguém como Pereira seria um grande eufemismo.

“Eu fico tipo, ‘Oh, o cara selvagem, o cara que dá cambalhotas’, disse Hernandez. “Eu realmente não assisto muito a brigas, mas eu sei quem ele era porque aquele filho da puta, ele é demais de assistir, não vou mentir. Ele dá cambalhotas e essas merdas. Eu fico tipo, ‘Mano, eu não posso fazer nada disso.’ O filho da puta é como um maldito atleta maluco, como cambalhotas e todas aquelas merdas chiques.

“Mas agora estou muito feliz. Essa é uma daquelas lutas em que vejo a Luta da Noite porque nós dois somos filhos da puta durões. Nós dois podemos dar um tiro e somos muito violentos, entende o que quero dizer? Então, estou muito feliz por essa luta. Vai ser um grande teste e estou ansioso para mostrar a vocês como faço essa merda.”

Hernandez é conhecido por sua habilidade de finalização, estilo amigável aos torcedores, mas também pelo ritmo incrível que impõe aos adversários. Ele planeja fazer a mesma coisa com Pereira

“Acho que meu estilo é perfeito para vencê-lo”, explicou Hernandez. “Eu só tenho que levantar as mãos e não ser pego com nenhuma merda maluca. Quero dizer, ele é muito selvagem. Ele se acalmou bastante… notei que ele derrubou os dois últimos 185 [pounders] apenas com direitos diretos.

“Então, sim, não pretendo ficar na frente dele à distância. Eu pretendo lutar contra esse filho da puta e levar isso para ele. Eu sei que ele tem dois rounds loucos e loucos, mas estou em forma para 10, então posso manter esse ritmo em todos os cinco.

“Espero que ele esteja em forma, é tudo o que tenho a dizer.”