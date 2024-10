Anthony Richardson, do Colts, está pronto para jogar, Jonathan Taylor está fora

INDIANÁPOLIS – Os Colts estão lidando com notícias mistas de lesões em relação a três de seus jogadores ofensivos mais importantes que vão para o jogo de domingo contra os Titãs.

O quarterback Anthony Richardson (oblíquo) está se preparando para retornar à escalação, enquanto o wide receiver Michael Pittman Jr. (costas) é surpreendentemente questionável e o running back Jonathan Taylor (tornozelo) foi descartado.

Richardson, que perdeu a derrota da semana passada para o Jacksonville Jaguars, está no caminho certo para jogar depois de participar dos últimos três treinos. O técnico Shane Steichen disse que Richardson “teve grandes avanços esta semana, com certeza”.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Richardson foi visto correndo esta semana e fazendo movimentos agressivos durante os treinos, algo que ele não fez durante os treinos da semana passada que foram abertos à mídia. Ele também tirou a maioria dos snaps no ataque do time principal, de acordo com uma fonte da equipe. O backup Joe Flacco cuidou de todas as repetições do titular nos treinos da semana passada.

Enquanto isso, em um desenvolvimento surpreendente, Pittman treinou na sexta-feira, depois que surgiram notícias no início desta semana de que ele enfrentaria uma possível ausência em vários jogos devido a uma lesão nas costas. Pittman tem lidado com um problema não especificado há várias semanas, mas o problema se agravou no jogo de Jacksonville.

No início da semana, uma fonte da equipe indicou que a colocação de Pittman na reserva de feridos foi discutida, embora ainda não tenha sido decidida. Dois dias depois, Pittman estava pegando passes e percorrendo rotas durante os treinos individuais. Ele não foi descartado para domingo.

“Eu quero estar lá para todos em [the locker room]”, disse Pittman. “Então, veremos o que acontece. Mas nada está garantido. Tudo ainda está sobre a mesa.”

Disse Steichen: “Ele está se sentindo muito bem, então veremos o que isso vai dar”.

Pittman tem sido o principal recebedor do time em cada uma das últimas três temporadas, com 1.152 jardas de recepção, o recorde de sua carreira, em 2023. Mas ele talvez tenha sido retardado por uma lesão nas costas nesta temporada. Ele tem o menor número de recepções por jogo (4,4) desde sua temporada de estreia em 2020.

Taylor, campeão de corrida da NFL em 2021, perderá seu segundo jogo consecutivo devido a uma torção no tornozelo depois de não treinar pela segunda semana consecutiva, de acordo com Steichen. Espera-se que o backup Trey Sermon comece em seu lugar.