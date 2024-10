Antonio Brown diz que ‘Tampon Tim Walz’ nunca poderia defendê-lo em campo

A ex-estrela da NFL falou em um Donald Trump evento na Pensilvânia no sábado … e ele mirou na época de Walz como treinador de futebol americano do ensino médio – começando questionando seu tempo fora dos gramados na Mankato West High School.

ANTONIO BROWN: “E por falar nisso, Tampon Tim Walz – ele não é um treinador de futebol de verdade. Ele nunca poderia me proteger… os negócios vão crescer contra Tim Walz. 🤣

Brown – que chama Walz de “Tampon Tim”, aparentemente em referência ao fato de Walz ter assinado um projeto de lei para que todas as estudantes menstruadas tenham acesso a produtos menstruais nas escolas públicas, independentemente da identidade de gênero – diz que TW nunca poderia protegê-lo.

Antonio acrescenta que os negócios crescerão se as pessoas votarem em Trump em vez de Harris e Walz. AB também trouxe Le’Veon Bell – seu companheiro de equipe dos Steelers – no palco… que demonstrou amor por DJT com uma camisa Trump.