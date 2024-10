Antonio Brown provoca indignação com postagem ofensiva e sexualmente explícita dirigida a Travis Kelce e Taylor Swift

Antonio Brownum ex-astro da NFL, tornou-se conhecido tanto por suas controvérsias fora de campo quanto por seu talento em campo. Outrora um célebre wide receiver do Pittsburgh Steelers, a carreira de Brown se transformou em caos devido a inúmeras questões legais, comportamento errático e rixas públicas.

Apesar de ganhar mais de US$ 80 milhões durante seu tempo na NFL, Brown pediu falência em 2023, um sinal de seus problemas financeiros e pessoais. Sua vida pós-NFL tem sido marcada por postagens cada vez mais bizarras nas redes sociais, que muitas vezes o colocam no centro das atenções pelos motivos errados.

Antonio Brown tira as calças e as joga no meio da multidão sem perceber que seu telefone ainda estava na mão

No fim de semana, Brown ganhou as manchetes novamente, desta vez visando Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, e seu relacionamento com a estrela pop Taylor Swift. Em um tweet grosseiro e ofensivo, Brown escreveu: “Travis Kelce precisa de uma buceta preta. Esse mano lavou.”

Esta observação de mau gosto, dirigida tanto a Kelce quanto a Swift, gerou reação imediata. É apenas o mais recente de uma longa série de comentários inapropriados de Brown, que parece desesperado para permanecer relevante aos olhos do público, mesmo que isso signifique recorrer ao valor do choque.

Brown gera polêmica mais uma vez

Kelce, por sua vez, tem lidado com escrutínio em relação ao seu desempenho em campo. Apesar de sua carreira impressionante, o tight end de 34 anos enfrentou críticas após um início de temporada relativamente lento.

No entanto, Kelce permaneceu imperturbável. “Já tive muitas capturas nesta liga, cara. Não estou preocupado com as recepções e as jardas… Tem tudo a ver com a execução e apenas com a certeza de que estamos fazendo tudo o que podemos para vencer esses jogos de futebol.”, Kelce compartilhou no podcast “New Heights” que ele apresenta com seu irmão Jason.

Quanto a Swift, ela não foi vista nos jogos recentes do Chiefs, levando a especulações sobre possíveis problemas em seu relacionamento com Kelce. No entanto, a ausência de Swift é supostamente devido à sua próxima turnê “Eras”, que recomeça em outubro, e às preocupações de segurança em torno do cancelamento de seus shows na Áustria.

Em contraste com a resposta fundamentada de Kelce às críticas, As travessuras de Antonio Brown continuam a lançar uma sombra sobre sua carreira outrora brilhante. Os seus últimos comentários apenas reforçam a sua crescente reputação como figura pública mais focada na controvérsia do que na redenção.