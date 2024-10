Antonio Pierce recebe penalidade de causa aparente por violações do Arizona St.

O técnico do Las Vegas Raiders, Antonio Pierce, recebeu uma ordem de justa causa de oito anos por causa de violações que ocorreram quando ele era assistente técnico no estado do Arizona, anunciou a NCAA na quinta-feira.

A maioria das violações estava relacionada ao que a NCAA chamou de “esquema” orquestrado por Pierce para contornar as restrições em vigor durante a pandemia de COVID-19. Pierce facilitou o contato de recrutamento inadmissível com 35 clientes em potencial, incluindo “testes, passeios pelas instalações de futebol e entretenimento”. Também foi determinado que ele instruiu um assistente a adulterar um jogador matriculado em outra escola e viajou para fora do estado para observar e se encontrar com clientes em potencial durante um período de recrutamento morto.

“Ao chegar a uma ordem de causa de oito anos para Pierce, o painel enfatizou seu papel como líder na orquestração das violações de recrutamento”, de acordo com o relatório da NCAA.

O técnico dos Raiders, Antonio Pierce, recebeu uma ordem de justa causa de oito anos por seu papel no recrutamento de violações quando atuou como técnico associado no estado do Arizona. A penalidade entraria em vigor se ele voltasse a treinar na faculdade. Imagens de Ian Maule/Getty

No caso de Pierce ser contratado por uma escola da NCAA durante o pedido de causa de exibição – que vai até 2 de outubro de 2032 – ele seria suspenso para a primeira temporada de futebol e não teria permissão para contato com nenhum dos treinadores do programa ou jogadores nesse período.

Durante a investigação, Pierce forneceu “informações falsas ou enganosas” e não estava disposto a fornecer seus registros financeiros, segundo o relatório. Um membro da equipe da ASU disse à NCAA que Pierce “não temia as consequências potenciais das violações da NCAA devido à segurança financeira fornecida por sua autoproclamada riqueza”.

“Pierce usou a sua posição de autoridade para pressionar os funcionários a cometerem violações, muitas vezes incutindo o medo de que perdessem os seus empregos se não seguissem as suas ordens”, diz o relatório.

A NCAA também emitiu uma ordem de causa de cinco anos para o ex-analista de futebol da ASU Anthony Garnett, que participou das violações. Garnett enfrentaria uma suspensão de uma temporada se fosse contratado durante os próximos cinco anos.

No relatório de 67 páginas, há várias menções à ex-reforçadora Regina Jackson, mãe do ex-ASU e atual quarterback do Washington Commanders, Jayden Daniels, que ajudou a estabelecer visitas inadmissíveis ao campus e outras violações. Daniels foi transferido da ASU para a LSU após a temporada de 2021, ganhou o Troféu Heisman em 2023 e foi selecionado em segundo lugar no draft de 2024 da NFL pelos Commanders.

Em abril, a NCAA puniu a ASU com quatro anos de liberdade condicional, multa não revelada, jogos desocupados em que competiram jogadores inelegíveis, redução de bolsas de estudo e restrições de recrutamento.

Pierce foi contratado pelo técnico da ASU, Herm Edwards, em dezembro de 2017 e foi promovido a técnico associado/coordenador defensivo em fevereiro de 2020. Edwards, que agora trabalha para a ESPN, foi demitido depois que os Sun Devils fizeram 1-2 no início de 2022. temporada. Foi descoberto que ele cometeu uma “violação de responsabilidade”, anunciou a NCAA em abril.

Pierce renunciou à ASU em 2022 e foi contratado como treinador dos linebackers dos Raiders. Ele foi nomeado técnico interino dos Raiders em outubro de 2023 e contratado para o cargo permanentemente em janeiro.

Os Raiders não quiseram comentar na quinta-feira.

Paul Gutierrez da ESPN contribuiu para este relatório.