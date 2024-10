Antonio Rudiger, do Real Madrid, elogia Lamine Yamal ‘assustador’

O zagueiro do Real Madrid, Antonio Rüdiger, disse que é “muito assustador” o quão bom o atacante do Barcelona, ​​Lamine Yamal, é aos 17 anos.

Yamal entrou em cena pelo Barcelona aos 16 anos na temporada passada, mas foram suas atuações na Euro 2024 que fizeram seu perfil disparar. Ele estrelou o triunfo da Espanha no torneio e foi eleito Jogador Jovem do Torneio.

“Você tem que dar crédito a quem o merece”, disse Rudiger ao podcast The Inside Scoop quando questionado sobre Yamal.

“Ele tem 17 anos, é ridículo. O jogador que ele já é para eles [Barça] aos 17 anos, é bastante assustador. O que ele fez no Euro, você tem que dar parabéns a ele. Ele tem um grande futuro pela frente.

“Eu acho que eles [Barça] tem um jogador que tem um [big] carreira e, com sorte, ele permanecerá saudável.”

Rudiger, 31 anos, enfrentará Yamal quando o Real Madrid receber o Barça no Clássico em 26 de outubro (transmissão ao vivo às 15h ET na ESPN + nos EUA).

Yamal marcou quatro gols e marcou mais cinco em 10 jogos no campeonato pelos líderes da LaLiga nesta temporada.

Enquanto isso, o Marca informou que Toni Kroos disse no podcast Einfach mal Luppen que ele não pode se sentir tentado a se aposentar, apesar dos problemas do Real Madrid para substituí-lo no meio-campo nesta temporada.

“Minha saída é inabalável. Temos que aceitá-la e não faz bem a ninguém dizer: ‘Ele não está aqui'”, disse ele.

“É um elogio ter sido importante, mas é preciso se adaptar.”

“O Real Madrid adaptou-se quando Cristiano [Ronaldo], [Sergio] O Ramos saiu…eles sempre se adaptam e continuam vencendo. Já vencemos a Liga dos Campeões duas vezes sem, por exemplo, os dois citados, embora tenham sido muito importantes e sejam lendas absolutas.

“A mesma coisa vai acontecer agora. Todos os jogadores do Real Madrid são muito bons à sua maneira. Eles só precisam encontrar uma maneira de jogar para vencer e eles vencerão. Isso não muda se faltarem jogadores individuais.

“Espero que isso aconteça o mais rápido possível, para que nem todos tenham que ouvir sempre: ‘Kroos não está aqui’”.