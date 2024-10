Antonio Trocoli, do UFC, é preso por agressão supostamente envolvendo o ex-marido de Mackenzie Dern

Antonio Trocoli foi preso na última sexta-feira sob acusação de contravenção por agressão em Huntington Beach, Califórnia, após um incidente supostamente envolvendo o ex-marido de Mackenzie Dern, Wesley Santos.

A polícia de Huntington Beach confirmou a prisão do lutador do UFC em email ao MMA Fighting na quarta-feira.

“Um sujeito chamado Antonio Trocoli da Silveira Filho foi preso pelo Departamento de Polícia de Huntington Beach em 4 de outubro de 2024, aproximadamente às 8h30, no quarteirão 8700 da Dolphin Street, Huntington Beach”, disse a polícia de Huntington Beach em uma declaração. “Ele foi preso por agressão por contravenção e o caso foi enviado ao promotor distrital de Orange County para revisão.”

Neste momento, o gabinete do promotor distrital de Orange County não abriu oficialmente um processo contra o lutador após sua prisão. Mensagens para maiores detalhes sobre o caso não foram retornadas até o momento da publicação.

Embora a polícia não tenha conseguido fornecer mais detalhes sobre a prisão de Trocoli, Santos – um surfista profissional que já foi casado com Dern e divide uma filha com ela – afirma que foi a vítima da agressão.

Santos enviou comunicado ao MMA Fighting sobre o suposto incidente e também afirmou que existe um vídeo que capturou a briga da última sexta-feira.

“Mackenzie Dern é minha ex-mulher e depois do nosso divórcio ela se casou com Antonio ‘Malvado’ José Trocoli da Silveira Filho”, disse Santos. “Nós nos divorciamos e dividimos a guarda da nossa filha Moa, mas o Antonio nunca deixou de me seguir. Tínhamos um acordo de que ele não faria parte da custódia, mas ele estava sempre por perto, ameaçando e perturbando a cada mudança de custódia. Ele mandou mensagens pela Moa, dizendo que iria me bater, e Moa me disse claramente.

“Deixei minha filha na escola na última sexta-feira e estava voltando para casa de skate quando vi um carro branco parar e comecei a gravar. Foi Antônio. Ele saiu do carro e me deu um soco, e o carro continuou andando [along]e ele correu de volta para dentro do carro. A polícia foi chamada, houve várias testemunhas e Antonio foi preso por agressão.”

Trocoli ainda não abordou o incidente ou foi preso publicamente.

O lutador brasileiro foi contratado e liberado do UFC em 2019, depois que sua vitória no Contender Series foi anulada para no-contest quando ele testou positivo para uma substância proibida. Trocoli finalmente voltou ao UFC com sua estreia em junho, quando caiu para Shara Magomedov. Atualmente, ele está escalado para lutar contra Tresean Gore no evento UFC Fight Night marcado para 9 de novembro.